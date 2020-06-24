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24
Ср., черв.
Трансормація Бізнесу

Український авторинок став лідером за темпами відновлення в Європі

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Український авторинок піднявся на 18-ту сходинку в рейтингу європейських країн.

Про це у своєму телеграм-каналі повідомляє «Укравтопром».

Ще місяць тому, в розпал карантину, Україна займала 20-у сходинку в рейтингу. Тоді нас обігнали білоруси, але, через катастрофічний спад в Європі, український авторинок впритул підійшов до показників Іспанії, Італії, Британії, де спад продажів перевищував 96-97%.

«Це, звісно, не результати 2008 року, коли Україна входила в ТОП-7 країн Європи. Однак, це рекордний показник за останні кілька років», — сказано у повідомленні.

Також зазначається, що у попередні роки український авторинок займав 23 місце —у 2016—2019 роках, 25 місце у 2015 році, 19 — у 2014 році До цього, в 2011–2013 рр. Україна була на 13 місці в Європі.

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