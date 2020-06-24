Максимальна сума платежу без ідентифікації може зрости з 5 до 25 тис. грн — законопроект

Народні депутати з фракції «Слуга народу» пропонують збільшити максимальну суму платежу без ідентифікації клієнта з 5 тис. грн до 25 тис. грн.

Про це пише «Інтерфакс Україна».

На сайті Верховної Ради оприлюднений текст законопроекту №3686, що передбачає внесення змін до закону про фінмоніторинг.

Як зазначається в пояснювальній записці до законопроекту, 28 квітня 2020 року чинності набув закон «Про запобігання і протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню поширення зброї масового знищення», відповідно до якого максимальний розмір анонімних готівкових переказів було зменшено з 15 тис. грн до 5 тис. грн, що створило «значні незручності для звичайних громадян».

На сайті ВР також зазначається, що ініціаторами проекту закону №3686 є 22 нардепи фракції «Слуга народу», зокрема Дмитро Наталуха, Микола Тищенко, Єлизавета Богуцька, Євген Шевченко, Микита Потураєв, Леся Забуранна, Олександр Бакумов, Павло Фролов, Ігор Марчук, Олександр Сова, Юрій Здебський, Юрій Камельчук, Андрій Богданець, Степан Чернявський, Юлія Гришина, Андрій Холодов та інші.