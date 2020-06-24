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24
Ср., черв.
Трансормація Бізнесу

Цьогоріч бізнес вперше витратить більше грошей на рекламу в інтернеті, ніж у традиційних ЗМІ

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Витрати бізнесу на рекламу в інтернеті цього року вперше перевершать витрати на рекламу у традиційних ЗМІ.

Такий прогноз зробило агентство GroupM, що належить британському рекламному концерну WPP, пише «Інтерфакс-Україна» з посиланням на Financial Times.

Зміни, що назрівали у рекламному секторі, були прискорені пандемією коронавірусу.

Згідно з прогнозом GroupM, глобальний обсяг витрат на рекламу у 2020 році становитиме $530 млрд, і на частку інтернет-реклами (без урахування власної онлайн-реклами традиційних ЗМІ) припадатиме більше ніж половина цієї суми.

Загальний показник витрат, як очікується, зменшиться на 11,8% цього року, і втрати будуть розподілені між старими і новими формами реклами нерівномірно, зазначають експерти GroupM.

За їхніми оцінками, річні витрати бізнесу на інтернет-рекламу, зокрема, у сервісах Google, Facebook та Alibaba, зменшаться на 2,4%, у той час як витрати на розміщення реклами в традиційних ЗМІ, включаючи телебачення і газети, впадуть на 20,7% навіть із урахуванням їхньої власної онлайн-реклами.

«В останні три місяці ми спостерігали прискорення зростання ринку інтернет-реклами. Це пов'язано з різким стрибком кількості людей, які почали проводити час онлайн, а також зростанням онлайн-шопінгу, обсяги якого переважно збережуться», — зазначає засновник рекламного агентства The&Partnership Джонні Хорнбі.

Витрати малого бізнесу на рекламу стають все важливішою частиною ринку, і саме вони «є основною причиною того, що частка витрат на інтернет-рекламу перевищить 50% всіх рекламних витрат», говорить аналітик GroupM Браян Уізер.

Згідно з прогнозом GroupM, витрати бізнесу на телевізійну рекламу у 2020 році впадуть на 17,6% і збільшаться на 6% у 2021 році, на рекламу в газетах - зменшаться на 26% і зростуть на 2,5% наступного року.

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