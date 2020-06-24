Нардепи пропонують зробити розмитнення «євроблях» пільговим

Група з понад 40 народних депутатів внесла до Верховної Ради три законопроекти, якими пропонує звільнити від сплати акцизного податку нові та вживані транспортні засоби з 1 січня 2021 року.

Про це йдеться у законопроектах №3704, 3705 та 3706, передає «Економічна правда».

Ці законопроекти передбачають упорядкування структури акцизного податку та внесення відповідних змін до Податкового та Митного кодексів.

Зазначається, що податкові преференції не поширюватимуться на транспортні засоби стандарту Євро-2 (тобто вироблені до 1995 року) і походженням з країни-агресора.

Законопроектами також передбачені пільги для власників автомобілів на «єврономерах», які вже знаходяться на території України: протягом 180 днів з дня набуття законами чинності вони зможуть розмитнити автомобілі без застосування штрафних санкцій, але за умови сплати всіх митних платежів та добровільної сплати 8,5 тис грн до держбюджету.

За оцінкою авторів законопроектів, станом на 1 травня 2020 року в Україні в режимі тимчасового ввезення або транзиту знаходиться 750 тис «євроблях», в тому числі 500 тис — з порушенням термінів та умов цих режимів.

Також пропонується звільнити від сплати акцизу вже в 2020 році учасників та ветеранів АТО, які ввозять один легковий автомобіль (або вантажний повною масою до 3,5 тонн, або автобус, або причіп) для особистого користування.

Цю ж категорію громадян пропонується також звільнити від сплати ПДВ при ввезенні авто, але за умови, що вартість митних платежів не перевищить 43 розміри мінімальної зарплати (близько 200 тис грн), а транспортний засіб не вироблено країною-агресором.

Крім цього, законопроектом переглядаються з 1 січня 2021 року норми сплати і розміри транспортного збору.

Законопроект також передбачає з 1 січня 2021 року для старих авто, що не відповідають нормам Євро-4, ввести проведення техогляду протягом трьох місяців з моменту реєстрації і надалі не рідше одного разу на два роки.

Авторами законопроектів є Андрій Богданець, Сергій Штепа (фракція «Слуга народу») і ще близько 40 депутатів.