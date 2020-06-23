Виробництво вантажних вагонів в Україні впало на 72,4%

Обсяг виробництва вантажних вагонів і платформ в Україні в січні-травні впав на 72,4% в порівнянні з відповідним періодом минулого року – до 1435 одиниць.

Про це з посиланням на Державну службу статистики повідомляє GMK Center.

Згідно з повідомленням, у травні вагонобудівники виробили лише 189 одиниць рухомого складу. Це на 35,9% менше, ніж у травні 2019-го.

Основний обсяг вантажних вагонів випущено на Крюківський вагонобудівний завод (КВБЗ), на якому значно впало виробництво. Протягом п’яти місяців завод виробив 854 одиниці вантажних вагонів, що на 62,8% менше, ніж у січні-травні минулого року.

Нагадаємо, що в 2019 році виробництво вантажних вагонів і платформ в Україні знизилося в порівнянні з 2018-м на 5,2% – до 10 571 од. Основний внесок зробив КВБЗ, який минулого року випустив 5280 вантажних вагонів, що на 43% більше, ніж у 2018-му.