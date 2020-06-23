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Наталія Колос

23
Вт., черв.
Трансормація Бізнесу

За п’ять місяців 2020 року чистий прибуток українських банків зріс на 23,6%

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Чистий прибуток банків України в січні-травні 2020 року зріс на 23,6% порівняно з аналогічним періодом минулого року і становив 28,964 млрд грн.

Про це з посиланням на дані НБУ повідомляє «Укрінформ».

Банки України у січні-травні 2020 року отримали 28,964 млрд грн чистого прибутку, що на 23,6% більше аналогічного показника минулого року (23,428 млрд грн).

Доходи банків за п'ять місяців 2020 року зросли порівняно з аналогічним показником минулого року на 10,8% — до 109,534 млрд грн.

Водночас витрати банків за січень-травень зросли на 6,8% і становлять 80,57 млрд грн.

Як повідомлялося раніше, у 2019 році банківський сектор України встановив історичний рекорд прибутковості – 59,6 млрд грн.

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