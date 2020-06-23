SkyUp відновлює внутрішні авіарейси Україною

Про це з посиланням на повідомлення прес-служби повідомляє «Інтерфакс-Україна».

Згідно з повідомленням, запускаються рейси з Києва до Львова, Одеси, Харкова і Запоріжжя. У липні стартують рейси між Харковом і Львовом, Харковом і Одесою, Львовом і Одесою, а також Львовом і Херсоном.

Згідно з нинішнім розкладом, 26 червня заплановані рейси з Києва до Львова й Одеси, 29 червня — з Києва до Харкова і Запоріжжя, а також із Львова й Одеси до Києва, 30 червня — з Києва до Львова.

Крім того, стартує продаж на рейси з 1 липня по 15 вересня за напрямками:

- Київ-Львів (щодня, окрім неділі), Львів-Київ (щодня, окрім суботи);

- Київ-Одеса-Київ (щодня, 11 разів на тиждень);

- Київ-Харків-Київ (щодня, окрім неділі);

- Київ-Запоріжжя (щодня, окрім суботи), Запоріжжя-Київ (щодня, окрім неділі);

- Харків-Львів-Харків (вівторок, п'ятниця, неділя);

- Харків-Одеса-Харків (понеділок, середа, четвер, субота);

- Львів-Херсон-Львів (понеділок, четвер, субота);

- Львів-Одеса-Львів (вівторок, п'ятниця, неділя).

Вартість квитків стартує від 500 грн в один бік без багажу.

При цьому, як зазначила компанія, з 16 липня на деяких рейсах можливі незначні зміни в розкладі.