Міленіали проти іксерів: активність поколінь на…

Юлія Дрожжина

Безпечний режим: як IT-сфері вистояти в…

Володимир Прокопчук

Безкоштовні гектари: дилема синиці і журавля

Сергій Головко

Підтримка споживача: У рецесію першочергово треба…

Юрій Шикота

Повітряні млини: чому не варто воювати…

Олег Грамотенко

Штурман фінансів: чому роль CFO посилюється…

Дмитро Алєєв

Освітня форма: П'ять трендів ринку бізнес-освіти…

Алевтина Кудінова

Подушка безпеки: переваги фонду гарантування кредитів…

Богдан Яськів

ПрОтруєння: Чому Україна не може утилізувати…

Наталія Колос

23
Вт., черв.
Трансормація Бізнесу

SkyUp відновлює внутрішні авіарейси Україною

Новини
Налаштування
  • Дуже маленький Маленький Стандартний Збільшений Великий
  • Стандартний Helvetica Segoe Georgia Times

Авіакомпанія SkyUp Airlines (Київ) з 26 червня поновлює виконання внутрішніх рейсів Україною.

Про це з посиланням на повідомлення прес-служби повідомляє «Інтерфакс-Україна».

Згідно з повідомленням, запускаються рейси з Києва до Львова, Одеси, Харкова і Запоріжжя. У липні стартують рейси між Харковом і Львовом, Харковом і Одесою, Львовом і Одесою, а також Львовом і Херсоном.

Згідно з нинішнім розкладом, 26 червня заплановані рейси з Києва до Львова й Одеси, 29 червня — з Києва до Харкова і Запоріжжя, а також із Львова й Одеси до Києва, 30 червня — з Києва до Львова.

Крім того, стартує продаж на рейси з 1 липня по 15 вересня за напрямками:

- Київ-Львів (щодня, окрім неділі), Львів-Київ (щодня, окрім суботи);

- Київ-Одеса-Київ (щодня, 11 разів на тиждень);

- Київ-Харків-Київ (щодня, окрім неділі);

- Київ-Запоріжжя (щодня, окрім суботи), Запоріжжя-Київ (щодня, окрім неділі);

- Харків-Львів-Харків (вівторок, п'ятниця, неділя);

- Харків-Одеса-Харків (понеділок, середа, четвер, субота);

- Львів-Херсон-Львів (понеділок, четвер, субота);

- Львів-Одеса-Львів (вівторок, п'ятниця, неділя).

Вартість квитків стартує від 500 грн в один бік без багажу.

При цьому, як зазначила компанія, з 16 липня на деяких рейсах можливі незначні зміни в розкладі.

авіарейси коронавірус карантин