Рієлторів змусять працювати за ліцензією і штрафуватимуть за її відсутність — законопроект

Про це йдеться в проекті Закону про рієлторську діяльність в Україні №3618.

Згідно з пояснювальною запискою до законопроекту, в Україні пропонується запровадити єдину державну політику у сфері регулювання рієлтерської діяльності, чітко визначити права та обов’язки фахівців у сфері рієлтерських послуг, порядок надання рієлтерських послуг, регламентувати основи рієлтерського самоврядування, передбачити відповідальність за порушення у сфері рієлтерської діяльності, встановити дієвий механізм захисту прав та інтересів фахівців у сфері рієлтерської діяльності, суб’єктів рієлтерської діяльності та споживачів рієлтерських послуг.

Зокрема, законопроект пропонує:

- ввести ліцензування для брокерів з нерухомості — для цього їм потрібно буде пройти кваліфікаційний іспит;

- створити реєстр, який буде містити дані про фахівців і об’єктах нерухомості;

- фахівці повинні бути відповідним чином оформлені і внесені до Єдиного реєстру фізосіб, юросіб і професійних об’єднань в сфері рієлторської діяльності;

- ввести штрафи за роботу без рієлторських свідоцтв від 8,5 тис. до 17 тис. грн, з конфіскацією отриманого прибутку. А за повторне порушення – від 17 тис. до 34 тис. грн, знову ж таки з конфіскацією вилучених коштів;

- створити Національну федерацію фахівців в сфері рієлторської діяльності, до складу якої увійдуть кваліфікаційно-сертифікаційна комісія, з’їзд фахівців і рада громадського нагляду. Сюди ж українці зможуть скаржитися на недбайливих брокерів, якщо вважатимуть, що права клієнта порушили.

Крім цього, в проекті міститься положення, згідно з яким рієлторські послуги можуть надаватися тільки суб’єктом рієлторської діяльності, якому таке право надано в порядку і на умовах, визначених у законі.