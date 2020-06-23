Міленіали проти іксерів: активність поколінь на…

Юлія Дрожжина

Безпечний режим: як IT-сфері вистояти в…

Володимир Прокопчук

Безкоштовні гектари: дилема синиці і журавля

Сергій Головко

Підтримка споживача: У рецесію першочергово треба…

Юрій Шикота

Повітряні млини: чому не варто воювати…

Олег Грамотенко

Штурман фінансів: чому роль CFO посилюється…

Дмитро Алєєв

Освітня форма: П'ять трендів ринку бізнес-освіти…

Алевтина Кудінова

Подушка безпеки: переваги фонду гарантування кредитів…

Богдан Яськів

ПрОтруєння: Чому Україна не може утилізувати…

Наталія Колос

23
Вт., черв.
Трансормація Бізнесу

Рієлторів змусять працювати за ліцензією і штрафуватимуть за її відсутність — законопроект

Новини
Налаштування
  • Дуже маленький Маленький Стандартний Збільшений Великий
  • Стандартний Helvetica Segoe Georgia Times

У Верховній Раді України зареєстрували законопроект, яким хочуть вивести з тіні ринок рієлторських послуг.

Про це йдеться в проекті Закону про рієлторську діяльність в Україні №3618.

Згідно з пояснювальною запискою до законопроекту, в Україні пропонується запровадити єдину державну політику у сфері регулювання рієлтерської діяльності, чітко визначити права та обов’язки фахівців у сфері рієлтерських послуг, порядок надання рієлтерських послуг, регламентувати основи рієлтерського самоврядування, передбачити відповідальність за порушення у сфері рієлтерської діяльності, встановити дієвий механізм захисту прав та інтересів фахівців у сфері рієлтерської діяльності, суб’єктів рієлтерської діяльності та споживачів рієлтерських послуг.

Зокрема, законопроект пропонує:

- ввести ліцензування для брокерів з нерухомості — для цього їм потрібно буде пройти кваліфікаційний іспит;

- створити реєстр, який буде містити дані про фахівців і об’єктах нерухомості;

- фахівці повинні бути відповідним чином оформлені і внесені до Єдиного реєстру фізосіб, юросіб і професійних об’єднань в сфері рієлторської діяльності;

- ввести штрафи за роботу без рієлторських свідоцтв від 8,5 тис. до 17 тис. грн, з конфіскацією отриманого прибутку. А за повторне порушення – від 17 тис. до 34 тис. грн, знову ж таки з конфіскацією вилучених коштів;

- створити Національну федерацію фахівців в сфері рієлторської діяльності, до складу якої увійдуть кваліфікаційно-сертифікаційна комісія, з’їзд фахівців і рада громадського нагляду. Сюди ж українці зможуть скаржитися на недбайливих брокерів, якщо вважатимуть, що права клієнта порушили.

Крім цього, в проекті міститься положення, згідно з яким рієлторські послуги можуть надаватися тільки суб’єктом рієлторської діяльності, якому таке право надано в порядку і на умовах, визначених у законі.

нерухомість законопрект Ринок нерухомості