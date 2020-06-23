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Вт., черв.
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У Києві дозволили відновити повноцінну роботу закладів харчування

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Київська міська державна адміністрація дозволила відновити роботи закладів громадського харчування у залах.

Про це йдеться у розпорядженні керівника робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації за підсумки засідання комісії 22 червня.

Згідно з коментарем business developer юридичної компанії Global Law та голови юридичного комітету Української ресторанної асоціації Євгена Комарова виданню Barout, те, що у розпорядженні заклади громадського харчування прибрали зі списку заборонених об’єктів, означає, що вони можуть відновити свою повноцінну роботу у столиці з 22 червня.

Він говорить, що вимоги до закладів харчування, що містяться у розпорядженні, це фактично ті самі правила, які їх компанія допомагала готувати Міністерству охорони здоров’я до часткового відновлення роботи закладів в окремих регіонах 5 червня.

«Ми безпосередньо брали участь у написанні та коригуванні цих правил. Зараз київська влада їх відтворила», – коментує Комаров.

Вимоги щодо роботи закладів громадського харчування у столиці зазначені у розпорядженні, починаючи з пункту 93. Зокрема, серед них є блок «У закладах, що здійснюють обслуговування в приміщенні». Серед них зазначено, що забороняється:

  • відкриття дитячих кімнат;
  • самостійний вхід відвідувачів до закладу без супроводу персоналу;
  • проведення свят, банкетів, майстер-класів понад 10 осіб;
  • приготування їжі на відкритих кухнях;
  • функціонування буфетів самообслуговування;

Також зазначається, що:

  • біля входу повинно бути нанесене маркування для перебування в черзі з дотриманням дистанції щонайменше 1,5 метра між клієнтами;
  • дотримання відстані щонайменше 1,5 метра між сусідніми столами; розміщення не більше чотирьох гостей за одним столом (без урахування дітей до 14 років);
  • дозволяється відокремлення столів один від одного перегородкою, що унеможливлює контакт між відвідувачами, розміщеними по обидві її сторони;
  • меню розміщується для безконтактного ознайомлення біля входу або місця прийняття замовлення – у кількості, достатній для уникнення скупчення людей, або на столах із матеріалу, що дозволяє проведення обробки дезінфекційним засобом; дозволяється видавати одноразові паперові меню з подальшою утилізацією;
  • видача замовлень в багаторазовому посуді здійснюється виключно за наявності умов для його миття за високих температур у посудомийній машині з використанням миючих засобів;
  • рекламні брошури та матеріали повинні бути недоступними для гостей;
  • дозволяється користуватися одноразовим посудом із картону чи паперу; прибори й кондименти (цукор, мішалки, трубочки) мають бути в індивідуальній упаковці;
  • забезпечується можливість безготівкового розрахунку; 
  • представники закладів повинні бути одягнені в медичну маску чи респіратор, окуляри та одноразові рукавички; після кожного зняття витратних захисних матеріалів працівник повинен ретельно помити руки або обробити антисептичним засобом; адміністрація повинна провести навчання працівників щодо правил засобів індивідуального захисту;

Окрім того, власники закладів повинні забезпечити:

  • постійну наявність рідкого мила та антисептиків і паперових рушників; заборонити використання багаторазових рушників;
  • вологе прибирання виробничих приміщень та поверхонь на літніх майданчиках, місць контакту рук працівників і гостей (ручки дверей, столи, сидіння, раковини тощо) – не рідше, ніж кожні дві години, а також до і після змін;
  • централізований збір використаних засобів індивідуального захисту в окремі контейнери з кришками та одноразові поліетиленові пакети для подальшої утилізації;
  • тимчасове відсторонення осіб із групи ризику;
  • інформування гостей щодо встановлених обмежень та умов обслуговування в закладі та в інтернеті;

Гості повинні:

  • обробити руки антисептичним заходом перед входом на територію закладу;
  • дотримуватися соціальної дистанії в 1,5 метра;
  • заходити в заклад і пересуватися по ньому в масці, що закриває ніс і рот (крім часу сидіння за столом з ціллю прийому їжі та/або напоїв);

З повним переліком правил можна ознайомитися у тексті розпорядження за посиланням.

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