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Вт., черв.
Трансормація Бізнесу

ПДВ для аграріїв пропонують знизити з 20 до 14% — законопроект

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Народні депутати із різних фракцій пропонують знизити податок на додану вартість для аграрного сектора із 20% до 14%. 

Про це йдеться у законпроекті №3656, текст якого оприлюднений на сайті Верховної Ради, передає «Економічна правда».

Зазначається, що законопроєкт не призведе не призведе до втрат бюджету, оскільки ці товари не реалізуються кінцевому споживачеві, який є фактичним платником ПДВ.

Повідомляється, що від зниження ставки ПДВ виграють не тільки сільгоспвиробники, а й переробники, оскільки термін сплати основної суми ПДВ для них переміщається з дати оплати сировини на дату оплати зобов’язань по операціях з реалізації продуктів її переробки. Відтермінування щонайменше на 30 днів. (20 днів декларація + 10 днів сплата ПДВ).

«При зниженні ставки ПДВ по операціях з реалізації зернових та олійних культур пропорційно знижується сума відшкодування з бюджету експортерам таких зернових та експортерам продуктів їх переробки. Тобто, в рази знижуються витрати бюджету та ризики втрат, пов’язаних із шахрайством з ПДВ та застосуванням так званих «скруток», оскільки різко знижується ефективність таких шахрайських схем», — зазначається у пояснювальній записці.

Депутати пропонують доповнити пункт 193.1 статті 193 Податкового кодексу новим підпунктом «г», якими встановити ставку ПДВ у розмірі 14% по операціях з  постачання на митній території України та ввезення на митну територію України сільськогосподарської продукції за класифікаторами: 0102 (велика рогата худоба, жива); 0103 (свині, живі), 1001 (пшениця), 1002 (жито), 1003 (ячмiнь), 1004 (овес), 1005 (кукурудза), 1201 (соєвi боби),  1204 00 (насiння льону), 1205 (насiння свирiпи та ріпаку), 1206 00 (насiння соняшнику), 1207  (насiння та плоди iнших олiйних культур), 1212 91 (цукрові буряки).

Аграрії законопрект аграрна продукція сільське господарство