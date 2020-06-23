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Вт., черв.
Трансормація Бізнесу

Інвестиційний фонд з ОАЕ зацікавився в приватизації семи українських підприємств

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Представників одного з найбільших інвестиційних фондів світу Mubadala (ОАЕ) зацікавила участь у конкурсі щодо приватизації семи українських підприємств з переліку інвестиційного атласу, серед яких Об’єднана гірничо-хімічна компанія, Центренерго та низка Обленерго.

Про це йдеться у повідомленні на сайті Міністерства закордонних справ України.

Учасники зустрічі обговорили стадію підготовки проєктів та операційні питання. Зокрема, вони домовилися за сприяння МЗС та посольства України в Об’єднаних Арабських Еміратах встановити зв’язок на операційному рівні між представниками Mubadala та Фондом державного майна України.

За умови відкриття кордонів між Україною та ОАЕ, вже у липні може відбутися візит до України комісії фонду, яка зможе побачити та оцінити привабливість об’єктів.

«Міністерство закордонних справ і наше посольство в Об’єднаних Арабських Еміратах працюють задля залучення інвестицій в Україну. Я дуже задоволений, що фонд Mubadala зацікавлений взяти участь у великій приватизації в Україні. Це хороший сигнал, що потужні світові гравці бачать великий потенціал України, і хочуть інвестувати. Крім того, участь великих інвестиційних фондів робить процес великої приватизації більш конкурентним», — заявив за підсумками зустрічі міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Міжнародний інвестиційний фонд Mubadala (Абу-Дабі, Об’єднані Арабські Емірати) — один з найбільших інвестиційних фондів світу, який володіє активами на понад $850 млрд.

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