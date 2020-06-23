Падіння економіки у I кварталі було суттєвішим за оцінку НБУ, і до кінця року може перевищити 5%

У I кварталі 2020 року реальний ВВП скоротився на 1,3% у річному вимірі.

Про це йдеться у повідомленні на сайті Національного банку України.

Зазначається, що фактичне падіння економіки було суттєвішим за оцінку Нацбанку, опубліковану в Інфляційному звіті за квітень 2020 року — 0,5%. Це пов’язано з повільнішим зростанням споживчого та інвестиційного попиту в цей період, ніж очікувалося.

«Вагомим фактором падіння ВВП було падіння інвестицій. Валове нагромадження основного капіталу скоротилося на 21,4% в річному вимірі. Такі значні темпи падіння інвестицій востаннє спостерігалися під час кризи 2014-2015 років», — сказано у повідомленні.

У I кварталі 2020 року вперше з 2016 року великі та середні підприємства сформували чистий збиток у сумі 4,9 млрд грн. Частка збиткових підприємств зросла до 41% порівняно з 27% у І кварталі 2019 року.

«Погіршення фінансових результатів бізнесу стало однією з основних причин падіння інвестицій, адже 65% капітальних інвестицій фінансуються за рахунок власних коштів підприємств. Серед інших причин падіння інвестицій: запровадження карантинних обмежень та невизначеність законодавчого поля щодо відкриття ринку землі та зеленої енергетики», — зазначають аналітики НБУ.

Фізичні обсяги експорту товарів та послуг зростали повільніше на 0,9% р/р: сповільнилося зростання експорту сільськогосподарських культур, нижчими були фізичні обсяги експорту металургійної продукції.

Імпорт товарів та послуг скоротився на 4% р/р, зокрема знизився імпорт енергетичних товарів та легкових автомобілів. Серед основних причин – сповільнення споживчого попиту та суттєве падіння інвестицій.

«Водночас унаслідок зростання експорту та падіння імпорту сформувався значний додатний внесок чистого експорту в зміну реального ВВП (2,7 відсоткових пунктів). Проте він був нівельований падінням запасів», — йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що у I кварталі 2020 року погіршилися показники діяльності практично усіх галузей економіки, за винятком сільського господарства (останнє здебільшого через вичерпання статистичного ефекту, пов’язаного зі зміщенням термінів збору врожаю попереднього кварталу). Вагома причина цього – запровадження карантинних обмежень в Україні та у світі. Найбільший негативний вплив спостерігався у сфері транспорту та більшості секторів послуг.

«Валова додана вартість у сфері розміщення та громадського харчування знизилася на 8,8% р/р, інших послуг – на 13% р/р, транспорті – 8,6% р/р. Додатковим негативним чинником для показників транспорту було скорочення транзиту газу», — зазначили в НБУ.

Натомість зростала торгівля, сфера інформації та телекомунікацій через збільшення попиту населення на послуги доступу до інтернету, у тому числі через перехід на дистанційну форму роботи.

У II кварталі 2020 року очікується поглиблення падіння реального ВВП. Здебільшого через дію карантинних заходів упродовж всього кварталу.

Також зазначається, що наявні дані свідчать, що падіння за підсумками року, ймовірно, буде глибшим, ніж очікувалося у прогнозі, оприлюдненому у Інфляційному звіті за квітень 2020 року. Тоді НБУ прогнозував падіння української економіки на 5,0%.

Оновлений макроекономічний прогноз оприлюднено в Інфляційному звіті за липень, публікація якого запланована на 30 липня 2020 року.