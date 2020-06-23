Обсяг європейського газу в українських сховищах потроївся і склав 2,8 млрд кубометрів

Обсяг газу, який зберігають в Україні іноземні компанії, в червні потроївся порівняно з минулорічними показниками, і склав 2,8 млрд куб. м.

Про це пише Bloomberg.

За інформацією видання, сховища на континенті, починаючи від старих соляних шахт та закінчуючи величезними надземними резервуарами, заповнені після двох поспіль теплих зим та зниження попиту через пандемію. Такий безпрецедентний надлишок свідчить про те, що ціни перебувають на межі рекордного мінімуму.

Зазначається, що станом на 17 червня європейські сховища були заповнені на 77%, тоді як середній показник для цієї пори року зазвичай становить близько 52%.

За останні кілька років Україна вибрала газові родовища і це дозволило європейським компаніям накопичувати своє пальне в українських сховищах.

Зокрема, повідомляється, що минулого року тільки сім іноземних компаній використовували українські газові сховища для зберігання газу. Сьогодні ця цифра становить щонайменше 54 компанії.

«У нас найнижчі ціни на зберігання газу в Європі та дуже привабливі тарифи на його транспортування», — зазначив генеральний директор «Укртрансгазу» Сергій Олексієнко.

В Україні близько 13 мільярдів кубометрів порожніх сховищ, або приблизно 13% від загальної ємності усіх сховищ Європи. Якщо трейдери використають цей простір, це означатиме, що загроза негативних цін в кінці літа може зменшитися, вважає Ельчин Мамедов, аналітик Bloomberg Intelligence. Трейдери і аналітики обмірковували таку можливість з того часу, як ф'ючерси на нафту в квітні впали нижче нуля.

За його словами, якщо стриманий попит на газ зберігатиметься і надалі, без українських сховищ Європі не вистачить потужностей уже до кінця серпня - початку вересня.

Timera Energy раніше заявила, що європейські компанії можуть направити до України 5-10 млрд кубометрів газу для закачування цього літа.

«Це допоможе досягти значного приросту попиту на газ», - сказав галузевий консультант.

За словами партнера та голови юридичного відділу CMS Cameron McKenna Nabarro Olswang LLP Віталія Радченка, оскільки кількість газу, що постачається ПАТ «Газпром» до Європи, скорочується, Україні необхідно залучити паливо із заходу, щоб отримати дохід від зберігання.

«Сукупна вартість використання українського сховища з урахуванням плати за транспортування по трубопроводу між сусідніми країнами не перевищує 3,16 євро за мегават-годину, що дає достатній стимул для використання цієї потужності», - йдеться в звіті Wood Mackenzie Ltd. у квітні.

Для порівняння, ціни європейських сховищ коливаються від 3,5 євро (3,93 долара) та 6,5 євро за мегават-годину.

«У той час як європейські сховища розподілені по багатьох країнах з різними умовами, українські сховища діють за одними і тими ж правилами і мають тільки одного оператора», — говорить глава газового відділення української компанії D. Trading Андрій Олесіюк.