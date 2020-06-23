Український туристичний бізнес через карантин втратив щонайменше $1,5 млрд

В Україні з початку пандемії COVID-19 туристичний бізнес за офіційною інформацією втратив щонайменше 1,5 млрд доларів.

Про це повідомляє УНН із посиланням на Коронавірус-інфо.

«Нині лише за офіційними даними туристичний бізнес в Україні втратив щонайменше 1,5 млрд доларів. За прогнозами Міжнародної асоціації повітряного транспорту, збитки авіакомпаній у всьому світі становитимуть 84,3 млрд доларів», — сказано у повідомленні.

Зазначається, що представники сфери туризму вже підготували план виходу з кризи та працюють над зміною векторів розвитку й підходів до роботи.

Як раніше повідомляв БІЗНЕС, українська туристична галузь, яка першою постраждала від карантинних обмежень у зв’язку з поширенням пандемії COVID-19, зараз задля виходу з кризи могла би «підхопити» додатковий бізнес — трудовий туризм.

Також повідомлялося, що карантинні заходи в Україні можуть призвести до того, що збанкрутують десятки тисяч підприємств галузі та ще сотні підприємств суміжних галузей, а роботу втратять близько мільйона працівників, тому представники Спільноти гостинності звернулися до уряду та президента з проханням повернути фінансування галузі, звільнити їх від сплати деяких податків та запровадити кредитні канікули.