В Україні запустили Реєстр роздрібних цін та дашборд, де за ними можна слідкувати

На період карантину в Україні запустили новий сервіс із декларування цін, а також дашборд, де українці можуть відслідковувати зміни вартості товарів.

Про це йдеться у повідомленні на сайті Міністерства цифрової трансформації.

Зазначається, що сервіс створений за підтримки Міністерства цифрової трансформації, Держпродспоживслужби та Інституту аналітики та адвокації, і працюватиме він лише у період запроваджених Кабінетом міністрів України карантинних обмежень.

Працюватиме він наступним чином:

«Бізнес через особистий кабінет подає інформацію про зміни цін на товари, у разі збільшення ціни на понад 5%. Інформація зберігається у центральній базі даних у вигляді єдиного реєстру. Інспектори Держпродспоживслужби через кабінет моніторять процес, без зайвої комунікації з бізнесом. А українці слідкують за змінами цін через публічний дашборд», — сказано у повідомленні.

Також повідомляється, що декларування цін стосується товарів протиепідемічного призначення: антисептиків, дезінфекторів, окремих лікарських засобів, засобів індивідуального захисту та товарів істотної соціальної значущості: хліб, молоко, крупа тощо.

«Декларування цін – тимчасовий захід. Постанова КМУ діє лише на період карантину. Після – ринок має повернутись до звичного режиму саморегуляції», — сказано у повідомленні.

Кабінет для бізнесу розміщений за посиланням price.consumer.gov.ua, дашборд для українців — http://surl.li/dkkw.

Як раніше повідомляв БІЗНЕС, 18 травня в Україні набула чинності постанова Кабінету міністрів України №341, яка запроваджує державне регулювання цін на соціально значимі продукти, засоби захисту, антисептики і фармпрепарати.