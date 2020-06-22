Україна скоротила виплавку сталі у травні на 10,4%

У травні Україна скоротила виробництво сталі на 10,4% в порівнянні з відповідним місяцем минулого року — до 1,6 млн т.

Про це свідчать останні дані глобального рейтингу 64 країн-виробників сталі WorldSteel, передає GMK Center.

Глобальний випуск сталі в травні склав 148,8 млн т, що на 8,7% менше в порівнянні з травнем минулого року. Причина зниження — пандемія коронавірусу.

Китай збільшив виробництво сталі на 4,2% — до 92,3 млн т, а Індія, навпаки, скоротила на 34,9% — до 5,8 млн т. Японія знизила виплавку на 31,95% — до 5,9 млн т.

США в травні зменшили виробництво сталі на 36,6% — до 4,8 млн т. Бразилія скоротила випуск на 22,6% — до 2,2 млн т. Туреччина знизила виробництво сталі на 25,8% — до 2,3 млн т.

Нагадаємо, що в 2019 році глобальне виробництво сталі зросло на 3,4% в порівнянні з 2018-м. Україна в 2019 році скоротила випуск сталі на 1,2% — до 20,8 млн т.