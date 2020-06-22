БІЗНЕС запрошує на зустріч з Ігорем Заболотним у рамках «БрейнШторм марафону»

В рамках ефіру поговоримо про те, як креативні рішення можуть допомогти бізнесу знайти вихід з кризи
Завтра, 23 червня, об 11:00 відбудеться двадцять восьма зустріч марафону «БрейнШторм марафон» на тему «Візуальне мислення для бізнесу».
Гість ефіру: бізнес-художник, режисер презентацій, творець презентаційного агентства #Artscribe Ігор Заболотний.
Він обіцяє провести воркшоп з вправами для того, аби кожен з глядачів зміг знайти рішення будь-якої проблеми через візуальне мислення.
Питання, які ми розглянемо:
- Як бізнесу знаходити креативні рішення у ці буремні часи?
- Як продавати свої ідеї завдяки креативу?
- Як візуальне мислення виведе підприємця з кризи?
Ігор впевнений: "Креатив – це та точка прориву і зростання, на яку раніше ми навіть не звертали увагу». А ідеальна формула для підприємців: «Art + Business = New profit»
У портфоліо Ігоря Заболотного входять ТОП-проекти для Річарда Бренсона, Кьєлла Нордстрема, Євгена Чичваркіна. Він працював з компаніями Лайфсел, Водафон, з конференцією TEDx та навіть ООН.
До діалогу ми запрошуємо підприємців, які знаходяться у пошуку рішень для переформатування бізнесу під час кризи.
Нагадуємо, що Журнал «Бізнес» та співінвестори платформи БІЗНЕС 100 проводять серію онлайн-стрімів «БрейнШторм марафон» з загальною темою «Бізнес відродження. Економіка МАЙБУТНЬОГО».
Це цикл розмов про трансформаційні стратегії та ідеї з власниками бізнесу. Кожен раз тема буде окремою, але так чи інакше вона торкнеться питань, які сьогодні хвилюють суспільство.
Трансляція відбувається з 11:00 до 11:30. Слідкуйте за анонсами!
Місце зустрічі: YouTube-канал Журналу «БІЗНЕС».
Переглянути останні ефіри марафону можна тут:
- Розмова з Мар'яною Савкою
- Розмова з Володимиром Дериведмедем
- Розмова з Анатолієм Амеліним
- Розмова з Миколою Іващуком та Сергієм Позняком
- Розмова з Наталією Попович
- Розмова з Олександром Караваном