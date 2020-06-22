БІЗНЕС запрошує на зустріч з Ігорем Заболотним у рамках «БрейнШторм марафону»

В рамках ефіру поговоримо про те, як креативні рішення можуть допомогти бізнесу знайти вихід з кризи

Завтра, 23 червня, об 11:00 відбудеться двадцять восьма зустріч марафону «БрейнШторм марафон» на тему «Візуальне мислення для бізнесу».

Гість ефіру: бізнес-художник, режисер презентацій, творець презентаційного агентства #Artscribe Ігор Заболотний.

Він обіцяє провести воркшоп з вправами для того, аби кожен з глядачів зміг знайти рішення будь-якої проблеми через візуальне мислення.

Питання, які ми розглянемо:

Як бізнесу знаходити креативні рішення у ці буремні часи?

Як продавати свої ідеї завдяки креативу?

Як візуальне мислення виведе підприємця з кризи?

Ігор впевнений: "Креатив – це та точка прориву і зростання, на яку раніше ми навіть не звертали увагу». А ідеальна формула для підприємців: «Art + Business = New profit»

У портфоліо Ігоря Заболотного входять ТОП-проекти для Річарда Бренсона, Кьєлла Нордстрема, Євгена Чичваркіна. Він працював з компаніями Лайфсел, Водафон, з конференцією TEDx та навіть ООН.

До діалогу ми запрошуємо підприємців, які знаходяться у пошуку рішень для переформатування бізнесу під час кризи.

Нагадуємо, що Журнал «Бізнес» та співінвестори платформи БІЗНЕС 100 проводять серію онлайн-стрімів «БрейнШторм марафон» з загальною темою «Бізнес відродження. Економіка МАЙБУТНЬОГО».

Це цикл розмов про трансформаційні стратегії та ідеї з власниками бізнесу. Кожен раз тема буде окремою, але так чи інакше вона торкнеться питань, які сьогодні хвилюють суспільство.

Трансляція відбувається з 11:00 до 11:30. Слідкуйте за анонсами!

Місце зустрічі: YouTube-канал Журналу «БІЗНЕС».

Переглянути останні ефіри марафону можна тут: