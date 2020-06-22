Нафтогаз знизить ціну на газ для своїх «дочок» та підвищить для інших промислових підприємств

НАК «Нафтогаз України» в червні 2020 року знизить ціну на природний газ, що відпускається промисловим споживачам на умовах передоплати, на 9,7% (на 314,4 грн) порівняно з ціною поточного місяця - до 3,57 тис. грн за 1 тис. куб. м (з ПДВ).

Про це повідомляє «Інтерфакс-Україна» з посиланням на повідомлення компанії.

Зазначена ціна актуальна для споживачів, які закуповують газ за передоплатою обсягом понад 50 тис. куб. м на місяць за умови відсутності боргів перед компанією і для 100-відсоткових «дочок» НАК.

Для інших покупців ціна наступного місяця збільшиться на 8,7% (на 331,6 грн) — до 4,15 тис. грн за 1 тис. куб. м (з ПДВ).

Як повідомлялося, в Україні з 1 жовтня 2015 року скасовано державне регулювання цін на газ для всіх категорій споживачів, окрім населення і ТКЕ для потреб населення. З цього часу «Нафтогаз» постачає газ промисловим споживачам, бюджетним організаціям та іншим суб'єктам господарювання на ринкових умовах.

Ціни НАК у червні, які на 20% нижче травневих, є рекордно низькими з моменту скасування держрегулювання.