Центренерго почало виплату заборгованості держшахтам: до кінця червня виплатить 38,5 млн грн

«Центренерго» запустив перші виплати по заборгованості державним шахтам. Вже перераховано 15 млн грн, і до кінця червня буде перераховано ще 38,5 млн грн.

Про це на своїй сторінці у фейсбук повідомив голова Фонду державного майна Україні Дмитро Сенниченко.

За його словами, у липні борг буде погашатися такими ж темпами.

«Враховуючи, що уся кредиторська заборгованість Центренерго перед державними шахтами складає 350,7 млн грн, ці темпи вражають», — прокоментував він.

За його словами, зараз надважливо узгодити з урядом збалансовану стратегію та розуміти плани Міненерго з виводу українськх державних шахт з багаторічної кризи.

«29 шахт і 30 000 працівників. За неефективне управління платимо всі ми і з державного бюджету, вугільна галузь отримує дотації на мільярди, які розчиняються в тисячах кримінальних справ. І грошей буде завжди недостатньо. Зволікання із стратегією вугільної галузі недопустиме», — пише Сенниченко.

При цьому він вважає ідею уряду зробити вугілля основним паливом для виробництва електроенергії на теплових електростанціях в Україні «не мудрим рішенням».

«Розпорядження Кабміну від 17.06.2020 про те, щоб зобов’язати Центренерго закуповувати вугілля «вітчизняного» виробника замість газу – це, на жаль, смертний вирок підприємству, адже за цих умов Центренерго буде втрачати по 30 копійок на кожній кіловат-годині електроенергії», — пише він.

За його словами, собівартість використання газу «Центренерго» становить 0,83 грн за кіловат-годину, а якщо використовувати тільки вугілля – ціна кіловат-години зросте до 1,2 грн.

На думку Сеннниченка, у нинішній ціновій кон’юнктурі «Центренерго» оптимально використовувати комбіновану паливну модель та домішувати дешевий газ.

«Використання виключно вугілля до кінця року призведе до нарощування додаткового боргу щонайменше на 2,2 млрд грн, що остаточно поставить на Центренерго хрест. Тому ми запропонували КМУ змінити рішення від 17.06.2020 року таким чином, щоб ми закуповували вугілля лише державних шахт, а не будь-яких вітчизняних», — написав він.

Крім того, голова ФДМУ зазначив, що за результатами першого аналізу фінансового стану «Центренерго», чистий збиток підприємства за 2019 рік склав 1,9 млрд грн, тоді як у 2018 році підприємство показало півмільярда гривень прибутку. Прострочена дебіторська заборгованість ДП Енергоринок перед Центренерго — понад 1,4 млрд грн.

«У 2018 році на рахунках було біля 500 млн грн, а вже за рік стало в десять разів менше. Підприємство не може погасити свої поточні зобов’язання. Навіть якщо продати всі активи, то ще 1,4 млрд грн Центренерго боргуватиме. Кредиторська заборгованість 4,8 млрд грн., включаючи частину заборгованості державним шахтам. Тобто і шахтарі недоотримують зарплати, а Центренерго, де працює 7 000 людей, на межі катастрофи», — зазначив Сенниченко.