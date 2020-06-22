В Україні запустили безкоштовну онлайн-школу для підприємців

Міністерство цифрової трансформації України в партнерстві з Міжнародною фінансовою корпорацією (IFC) запустило Національну онлайн-школу для підприємців на платформі «Дія.Бізнес».

Про це повідомляє «Інтерфакс Україна».

«Навчання буде абсолютно безкоштовним для всіх і завжди. Перший серіал «10 кроків для початку власної справи» розробили наші партнери – програма USAID «Конкурентоспроможна економіка України» та Український центр сприяння інвестиціям та торгівлі», — заявила під час онлайн-презентації школи в понеділок заступник міністра цифрової трансформації України Валерія Іонан.

Мета школи — розвиток навичок у потенційних та діючих підприємців для успішного розвитку власної справи, а також допомога представникам МСБ у використанні фінансових послуг.

Навчання в онлайн-школі відбуватиметься у форматі освітніх серіалів, крім того, частина навчання буде реалізована офлайн на базі центрів підтримки підприємців «Дія.Бізнес».

За словами керівника регіональних програм з розвитку цифрової та кредитної інфраструктури в Європі та Центральній Азії, керівника Програми з фінансової інклюзивності в Україні (IFC) Заріни Одінаєвої, цей курс спрямований на те, щоб допомогти МСБ вибудовувати свій бізнес у режимі виходу з пандемії з новим імпульсом і з можливістю залучити фінансування у банків.

«Теми, які будуть покриті цим курсом, сфокусовані на управлінні ліквідністю, грошовими потоками, підвищенні доступу до фінансування, обліку та складання балансів. Тобто все, що пов'язано з фінансовим здоров'ям підприємців», — наголосила Одінаєва.

Загалом освітній серіал для МСБ складатиметься із десяти серій по десять хвилин, в яких будуть висвітлені базові основи ведення бізнесу в Україні.

Як раніше повідомляв БІЗНЕС, Національний проект з розвитку підприємництва «Дія.Бізнес», ініційований Міністерством цифрової трансформації України, відкрив перший центр підтримки підприємців разом із консалтинговою зоною для представників мікро-, малого та середнього бізнесу в Харкові.