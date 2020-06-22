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Пн., черв.
Трансормація Бізнесу

Роздрібна торгівля вийшла на рівень лютого 2020 року — аналітика Приватбанку

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Товарообіг в основних секторах роздрібної торгівлі за підсумками травня 2020 року вийшов на докризовий рівень та практично досяг показників лютого 2020 року.

Про це повідомляє «Приватбанк», який проаналізував кількість і обсяг оплат товарів банківськими картками в мережі POS-терміналів за 5 місяців 2020 року, передає «Економічна правда».

Згідно з повідомленням банку, з карантину без втрат на цей час виходить продуктовий ритейл. Згідно з аналізом обсягів оплат покупок картками в мережі торгових терміналів банку, в березні й квітні 2020 року у порівнянні з лютим безготівковий оборот в мережах продовольчих магазинів зріс на 25%. У травні безготівковий оборот в продуктовій мережі був вищим в порівнянні з лютим на 23%.

«Найбільше в перші місяці карантину виріс безготівковий оборот в мережі аптек і магазинів медичних товарів — в березні він збільшився в порівнянні з лютим на 30%. Водночас, в травні, безготівковий оборот в аптечній мережі впав на 18% в порівнянні з лютим», — йдеться у повідомленні.

Найзначнішим падіння безготівкового обороту за час карантину було на ринку електроніки та побутової техніки.

Якщо в березні падіння оборотів склало 10% в порівнянні з лютим, то у квітні — 43%. При цьому, в травні 2020 року обороти в цьому секторі торгівлі повернулися на докарантинний рівень.

«Також за підсумками травня 2020 року, практично докарантинного рівня досягли безготівкові обороти в мережах АЗС, де в квітні було відзначено падіння продажів на 20%», — додали у банку.

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