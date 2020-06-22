Київські заклади харчування зобов’язали проводити ІФА-тести на коронавірус для працівників

Київська влада зобов’язала торговельні мережі, заклади харчування й обслуговування організувати щомісячну перевірку своїх працівників на наявність антитіл до коронавірусу шляхом імуноферментного аналізу.

Про це під час брифінгу повідомив міський голова Києва Віталій Кличко, передає «Економічна правда».

За його словами, штаб із надзвичайних ситуацій міста 22 червня ухвалив рішення про те, що власники і керівники торгових мереж, закладів громадського харчування, сфери побутового обслуговування повинні організувати тестування своїх співробітників ІФА-тестами.

«Це тести, що визначають наявність в організмі антитіл до вірусу. Такі тести потрібно робити раз на місяць. Оскільки йдеться про людей, які працюють у компаніях із великою кількістю відвідувачів. І де висока ймовірність інфікування корона вірусом», — сказав він.

За словами Кличка, у Києві – найвищий в Україні показник тестувань: 67 на 100 000 населення. Тільки Київський лабораторний центр України зробив майже 40 тисяч тестів методом полімеразної реакції. Такі дослідження роблять ще у 4 комунальних медзакладах і приватних клініках. Мобільні бригади відібрали вже 24,5 тисячі зразків.