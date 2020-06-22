Пік розвитку електронної комерції в Україні припав на кінець квітня – початок травня

Про це у інтерв’ю RAU.ua розповів співзасновник групи EVO Микола Палієнко.

За його словами, у період карантину ситуація у сегменті електронної комерції змінювалася дуже динамічно. Як тільки ввели карантин, у багатьох в Україні була паніка, в тому числі – у покупців. Тому спочатку продажі практично не росли. Але поступово, тиждень за тижнем, вони збільшувалися, а пік зростання припав на кінець квітня – початок травня.

«У міру пом’якшення карантину і відновлення роботи офлайн-роздробу темпи зростання товарообігу знизилися, але і зараз вони вищі, ніж до введення карантину. Це означає, що епідемія і карантин збільшили темпи зростання електронної комерції в Україні», — говорить він.

За словами Палієнка, спочатку люди купували все, що потрібно в період самоізоляції – гречку, маски, санітайзери. Продажі одягу в цей час істотно просіли, але поступово споживачі почали купувати і одяг, а до кінця карантину продажі одягу й зовсім побила всі рекорди. З огляду на те, що в офлайні його практично не було, то весь попит перетік в онлайн. Зараз ситуація нормалізувалася: всі категорії підросли і стабілізувалися.

«За час карантину ми зробили кілька великих кроків вперед, частка онлайну зросла. За нашими оцінками, в Україні вона становить близько 7-8% від загального роздрібного товарообігу. Але у нас залишається величезний потенціал для зростання, адже в тому ж Китаї частка онлайну становить 22-25%. Якщо український e-commerce виросте до якогось критичного значення, то до нього буде зовсім інше ставлення. Як з боку споживачів, так і з боку бізнесу. А це, в свою чергу, ще істотніше прискорить темпи зростання галузі», — говорить Микола Палієнко.

Для порівняння, за його словами, реальна цифра зростання e-commerce у 2019 році була в межах від 15% до 25%. І це були найнижчі темпи зростання e-commerce в Україні за останні 12 років. Навіть у кризовому 2014-му ринок розвивався швидше.

«Думаю, що сповільнення в першу чергу пов’язано з тим, що в 2019-му дуже динамічно зростала офлайн-торгівля. У населення істотно збільшилися зарплати, зросла купівельна спроможність. Спостерігався деякий ренесанс споживчих настроїв. В результаті ринки офлайну й онлайну зросли практично однаково. В той же час, вже в перші місяці зими ми побачили, що темпи зростання онлайн-торгівлі збільшуються, а коли ввели карантин, вони зросли ще більше», — говорить Палієнко.