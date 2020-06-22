За вихідні: «друкарська машинка» Китаю, відновлення роботи ВГХК та міжнародних авіарейсів у Львові

ОГХК відновив роботу зупиненого 27 травня Вільногірського комбінату

ПрАТ «Об'єднана гірничо-хімічна компанія» (ОГХК) відновило роботу Вільногірського гірничо-металургійного комбінату (ВГМК).

Про це повідомляє «Інтерфакс-Україна» з посиланням на прес-службу Фонду держмайна України.

Згідно з повідомленням, активна робота над укладанням нових контрактів з контрагентами стала результатом відновлення поставок продукції з ВГМК.

«Зараз ми вже маємо достатній пул надійних клієнтів, з якими починаємо співпрацювати. Відповідно, це дає нам можливість відновити виробництво навіть раніше запланованих», — сказав заступник т.в.о. голови правління ОГХК Артур Сомов, слова якого наводяться в прес-релізі.

Як раніше повідомляв БІЗНЕС, т.в.о. голови правління Об'єднаної гірничо-хімічної компанії Пітер Девіс повністю припинив з 16 травня 2020 року відправку продукції, як на експорт, так і внутрішній ринок. Станом на 3 червня ОГХК повністю зупинив виробництво всіх видів продукції та видобуток вихідної сировини і виконував тільки розкривні роботи.

Нагадаємо, у 2020 році Фонд держмайна планував виставити на приватизацію шість об’єктів великої приватизації, серед яких і Об’єднана гірничо-хімічна компанія, але у зв’язку з пандемією коронавірусу вирішив тимчасово відмовитися від виставлення їх на конкурс. За словами голови Фонду держмайна Дмитра Сенниченка, на сьогоднішній день уже 16 світових компаній виявили бажання взяти участь у акціоні з приводу приватизації ОГХК.

Також повідомлялося про кілька спроб здійснити рейдерське захоплення підприємства, остання з яких відбулася 17 квітня цього року колишнім керівником підприємства.

Аеропорт «Львів» відновив обслуговування міжнародних авіарейсів

Міжнародний аеропорт «Львів» імені Данила Галицького відновив обслуговування міжнародних авіарейсів.

Про це у своєму телеграм-каналі повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій.

«Аеропорт Львова приймає і відправляє перші рейси після відновлення регулярного пасажирського авіасполучення за напрямками: Львів-Берлін, Дортмунд-Львів, Львів-Дортмунд та Берлін-Львів. Авіація потроху починає відновлюватися і це не може не тішити», — написав він.

Іноземці скоротили вкладення в українські ОВДП

Обсяг вкладень нерезидентів в облігації внутрішньої державної позики (ОВДП) України за підсумками тижня скоротився на 1,292 млрд грн, або на 1,3%, — до 100,491 млрд грн.

Про це з посиланням на дані Національного банку України повідомляє УНІАН.

Зазначається, що поточна частка нерезидентів на ринку ОВДП України незначно зросла — до 11,56%, а в порівнянні з початком року поточні обсяги вкладень зменшились на 15,3 млрд грн, або на 15,2%.

Раніше повідомлялося, що обсяг вкладень нерезидентів в облігації внутрішньої держпозики України в 2019 році виріс на 109 млрд грн, або в 18 разів, — до 115,8 млрд грн.

BMW та Mercedes припиняють спільну розробку безпілотних авто

Німецький автовиробник BMW оголосив про припинення співпраці з Mercedes у сфері розробки безпілотних авто.

Про це з посиланням на прес-службу компанії повідомляє «Економічна правда».

Відповідне рішення було прийнято «після ретельного аналізу» і є результатом «взаємного і дружньої угоди». Обидві компанії не виключають, що в майбутньому цей напрямок роботи буде відновлено.

У прес-релізі повідомляється, що незважаючи на «значні успіхи» компанії не змогли провести експертні обговорення та домовитися з постачальниками про технологічні дорожні карти.

Після переговорів обидві сторони прийшли до висновку, що, «з огляду на обсяг витрат, пов'язаних зі створенням спільної технологічної платформи, а також поточних ділових і економічних умов, час не підходить для успішного здійснення співробітництва».

Китай надрукує десятки трильйонів юанів через загрозу рецесії

Народний банк Китаю має намір зберігати високий рівень ліквідності в банківській системі, щоб підтримати економіку на тлі коронавірусної кризи.

Про це заявив голова китайського Центробанку І Ганг на фінансовому форумі в Шанхаї, повідомляє «Економічна правда» з посиланням на Reuters.

За його словами, регулятор має намір домагатися рекордного вливання свіжих кредитів — на суму 20 трильйонів юанів до кінця року (близько $2,8 трильйона).

Більш широкий показник сумарного соціального фінансування, що включає в тому числі тіньові банківські продукти, виросте за підсумками року на 30 трильйонів юанів, або більше ($4,2 трлн), заявив Ганг.

В результаті друга економіка світу отримає ін'єкцію кредитної емісії в розмірі 30% ВВП — безпрецедентну навіть за китайськими мірками, повідомляє видання.

Народний банк підкреслює, що стимулююча політика є тимчасовою.

«Ми повинні завчасно розробити механізми виходу з інструментів (стимулів)», — сказав Ганг, додавши, що потрібно пам'ятати про «похмілля», яке породжує нічим не обмежене кредитування.

У травні китайські банки видали 3,19 трильйона юанів нових кредитів, в квітні — 3,094 трлн, а в березні — понад 5 трильйонів.

18 червня китайський ЦБ знову знизив ставку за операціями 2-тижневого зворотного репо і залив в систему 70 млрд юанів.

Незважаючи на оголошену перемогу над пандемією, економіка КНР відновлюється повільно, вказує економіст ING Ірис Панг: в травні продовжилося падіння роздрібних продажів (-2,8% рік до року) і інвестицій (-6,3%), тоді як промислове зростання вдвічі відстає від докризового (+4,4%).

За підсумками року китайська економіка може скотитися в рецесію вперше з 1970-их, вважають експерти Організації країн економічного співробітництва і розвитку.

За їхнім прогнозом ВВП КНР просяде на 1% в сценарії з досить імовірною другою хвилею пандемії. За прогнозом ING спад буде ще глибшим — 1,5% рік до року.

Так сильно китайська економіка не падала з 1968 року, свідчать дані Світового банку.

Нові вливання — це привід нервувати за юань, вважає Панг.

З початку року китайська валюта просіла до долара на 2%: з 6,93, до 7,07 юанів за долар, а в кінці травня ледь не відновила історичний мінімум, падаючи до позначки 7,18.