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Трансормація Бізнесу

Авіатрафік над Україною пожвавися, проте від минулорічного він менший у 6,6 разів

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З 15 по 18 червня 2020 року у повітряному просторі України виконано 719 польотів, які Украерорух забезпечив аеронавігаційним обслуговуванням.

Про це йдеться у повідомленні «Украероруху» на сторінці у фейсбук.

Зазначається, що із рейсів, виконаних з понеділка по четвер, було 230 внутрішніх, 246 міжнародних і 243 транзитні.

Торік у цей період над Україною було здійснено 4763 рейси.

Минулого тижня, з 8 по 11 червня 2020 року, за чотири дні було здійснено 427 рейсів: 137 внутрішніх, 111 міжнародних і 179 транзитних.

Як повідомлялося раніше, з 15 червня, внаслідок запровадження чергового пом’якшення карантину, Україна відновила міжнародне авіаційне сполучення. Проте кордони багатьох зарубіжних країн залишаються закритими. Крім того, введено низку обмежень, які країни встановлюють для іноземців.

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