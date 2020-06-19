Представники хімічної галузі просять Зеленського відкласти рішення щодо квот на міндобрива

Профспілка працівників хімічних та нафтохімічних галузей промисловості України звернулася до президента України Володимира Зеленського з проханням відкласти ухвалення остаточного рішення щодо квот на імпорт мінеральних добрив та провести додаткові консультації з представниками галузей.

Про це йдеться у листі профспілки, передає УНІАН.

На думку представників профспілки, рішення про введення обмежувальних заходів, якщо воно не буде прийнято, може призвести до масових скорочень на українських підприємствах, на яких працює близько 20 тисяч співробітників, а також зростання соціальної напруженості.

Центральна Рада профспілки хіміків і нафтохіміків зазначає, що Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства завершило два спеціальні розслідування щодо імпорту добрив до України.

«За результатами розслідувань було підтверджено наявність фактів й обставин, які є правовою основою для впровадження спеціальних обмежувальних заходів, передбачених Законом України та нормами СОТ», — йдеться у листі.

Водночас, зазначає голова профспілки, низка публічних державних службовців з посиланням на зустріч президента з представниками аграрного бізнесу, що відбулася наприкінці минулого тижня, тиражують висловлювання про недоцільність введення обмежень на імпорт іноземних добрив, приписуючи їх президенту Володимиру Зеленському.

«Таку позицію фактично тиражують як Вашу особисту відмову від захисту хімічної галузі країни та чинять тиск на чиновників з метою відмови від підтримки національних виробників», — зазначають автори листа до Зеленського.

«На 22 червня 2020 року призначена Комісія, яка збирається прийняти рішення про погодження зубожіння майже 20 тисяч українців та їхніх родин, прикриваючись нібито Вашим рішенням», — йдеться далі у листі, підписаному головою Центральної ради профспілки Миколою Мицьком.

У листі профспілка хімічної та нафтохімічної галузей нагадує, що на вітчизняних хімічних підприємствах «Дніпроазот», «Рівнеазот», Сєверодонецьке об'єднання «Азот», Одеський припортовий завод, Дніпровський завод мінеральних добрив (ДЗМУ), «Сумихімпром», черкаський «Азот» зайнято 19489 працівників.

«В основному ці підприємства є містоутворюючими й у більшості сімей заробітна плата є єдиним джерелом доходу», — йдеться в листі.

Профспілка хіміків звертається до президента України з проханням «використати своє право, свій авторитет і відстрочити прийняття рішення, яке може спровокувати в цей складний час непередбачені дії».

Детальніше про ситуацію з квотами на мінеральні добрива — у спеціальному матеріалі БІЗНЕСу.