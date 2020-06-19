Посли G7 застерігають Верховну Раду від втручання у діяльність НБУ

Про це застерігають Верховну Раду України посли країн Великої сімки (G7) у своєму твітері.

«Посли країн G7 беруть до уваги проект постанови Верховної Ради про діяльність НБУ. Встановлення незалежності центрального банку було однією з найважливіших реформ, проведених українським урядом після Революції Гідності», — йдеться у повідомленні G7.

Також посли наголосили, що Нацбанк допоміг досягти макрофінансової стабільності, подолати важку банківську кризу і відновити довіру до банківського сектору, затьмарену корупцією.

«Підрив незалежності НБУ вплине на українців, зашкодить довірі інвесторів і поставить під загрозу міжнародну підтримку зусиль українського уряду з побудови безпечної, успішної і демократичної країни», — відзначили посли G7.

Це повідомлення стало реакцією послів країн Великої сімки на рішення парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики підтримати проект постанови про оцінку діяльності голови Нацбанку Якова Смолія. В цьому документі, який комітет схвалив 17 червня, критикується діяльність НБУ з 2014 року і рекомендується створення тимчасової слідчої комісії, яка повинна розслідувати діяльність Національного банку і Фонду гарантування вкладів фізичних осіб з 2014 по 2019 роки.

У проекті пропонується «встановити, що грошово-кредитна політика, що реалізовувалась Національним банком України як у 2019 році та на початку 2020 року, так і починаючи з 2014 року, негативно вплинула на економіку країни, зокрема шляхом штучного перетоку значних фінансових ресурсів у піраміду державних боргових зобов’язань, створивши небезпечний дисбаланс в економіці».

Подібну комісію окремі депутати пропонували створити ще восени 2019 року, але тоді це питання зняли з розгляду через підготовку нової програми з МВФ.

Як раніше повідомляв БІЗНЕС, експерти Економічної експертної платформи звернулися до Верховної Ради та запропонували обговорити проект Постанови щодо оцінки діяльності НБУ на експертному круглому столі, а також закликали Верховну Раду бути об’єктивною у своїй оцінці діяльності Нацбанку.