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19
Пт., черв.
Трансормація Бізнесу

У аеропорту «Бориспіль» встановили лабораторію для тестування на COVID-19

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Авіакомпанія Міжнародні авіалінії України (МАУ) встановила в аеропорту «Бориспіль» першу лабораторію, яка робить ПЛР тести та тести на антитіла.

Про це на своїй сторінці у фейсбук повідомив президент компанії Євгеній Дихне.

За його словами, поки лабораторію будуть використовувати для тестування екіпажів МАУ.

Згодом лабораторія зможе забезпечити і потреби відлітаючих або прилітаючих пасажирів, якщо відповідної довідки вимагатиме країна прильоту. Наприклад, Туніс, з яким невдовзі МАУ планує відновлено авіасполучення, дозволяє вільний перетин кордону із наявністю тесту ПЛР.

Також він повідомив, що тривалість виконання ПЛР-тесту в лабораторії становить 3 години. При цьому можливе одночасне завантаження 96 зразків.

Можливе також і термінове ПЛР-тестування одного окремого зразка впродовж 40 хвилин.

Тестування на антитіла до SARS-CoV-2, яке дозволяє виявити перенесену інфекцію та наявність певного рівня імунітету, у лабораторії здійснюватиметься зі швидкістю 86 тестів за годину.

«Ми хочемо бути на 100% впевненими, що наші екіпажі та пасажири знаходяться у абсолютно безпечних умовах на борту наших повітряних суден», — написав він.

Бориспіль МАУ коронавірус Євгеній Дихне