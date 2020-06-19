За п’ять років промислове забруднення в Україні має знизитися на 22%

Україна до 2025 року має скоротити промислове забруднення на 22%.

Про це під час представлення у Верховній Раді сказав новопризначений міністр захисту довкілля та природних ресурсів Роман Абрамовський, повідомляє «Укрінформ».

«Ми зараз підготувати і готові вносити проект закону щодо контролю та зменшення промислового забруднення. Це імплементація директиви ЄС щодо зменшення промислового забруднення. Промислове забруднення до 2025 року має зменшитися на 22% від стану сьогоднішнього», — зазначив Абрамовський.

Україна також імплементує директиву ЄС щодо зменшення відходів.

«Мені важко сказати, скільки переробних заводів буде побудовано. Але ми маємо створити умови, які призведуть до того, що будуть вкладатися приватні інвестиції у сміттєпереробну галузь. Це стосується не лише побутового сміття. Мають утилізуватися та перероблюватися небезпечні відходи», — наголосив Абрамовський.

На його думку, має бути забезпечена система розширеної відповідальності виробників.

«Така система у разі її виконання зменшить потрапляння відходів на полігони на 25%», — підкреслив міністр.

Раніше повідомлялося, що за даними Держстату, у 2019 році підприємства витратили на екологію 43,7 млрд грн, що на 27% більше, ніж у 2018 році.