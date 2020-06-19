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Пт., черв.
Трансормація Бізнесу

Верховна Рада ухвалила закон про залучення інвестицій і розвиток ринку капіталу

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Верховна Рада Україна прийняла в цілому проект закону №2284 щодо спрощення залучення інвестицій та запровадження нових фінансових інструментів.

Про це повідомляє «Економічна правда».

За відповідне рішення проголосували 285 нардепів

Законопроект визначає правові засади функціонування ринків капіталу та організованих товарних ринків в Україні, провадження професійної діяльності на зазначених ринках, врегульовує відносини, що виникають під час емісії та обігу цінних паперів, укладення й виконання деривативних контрактів та правочинів з ними.

Зазначається, що документ спрямований на впровадження на ринках капіталу України міжнародної практики, в тому числі останніх законодавчих змін в Європейському Союзі

Законопроектом передбачається викладення закону «Про цінні папери та фондовий ринок» у новій редакції, а саме, а у вигляді закону «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки» та викладення закону «Про товарну біржу» у новій редакції з метою уніфікації підходів щодо державного регулювання організованих товарних ринків.

Зокрема у новій редакції закону про цінні папери пропонується розширити перелік фінансових інструментів шляхом віднесення інструментів грошового ринку до фінансових інструментів, а також запровадження нового виду цінних паперів - депозитних сертифікатів банку, зелених облігацій, опціонних сертифікатів, депозитарних розписок тощо.

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