Верховна Рада ухвалила закон про залучення інвестицій і розвиток ринку капіталу

Про це повідомляє «Економічна правда».

За відповідне рішення проголосували 285 нардепів

Законопроект визначає правові засади функціонування ринків капіталу та організованих товарних ринків в Україні, провадження професійної діяльності на зазначених ринках, врегульовує відносини, що виникають під час емісії та обігу цінних паперів, укладення й виконання деривативних контрактів та правочинів з ними.

Зазначається, що документ спрямований на впровадження на ринках капіталу України міжнародної практики, в тому числі останніх законодавчих змін в Європейському Союзі

Законопроектом передбачається викладення закону «Про цінні папери та фондовий ринок» у новій редакції, а саме, а у вигляді закону «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки» та викладення закону «Про товарну біржу» у новій редакції з метою уніфікації підходів щодо державного регулювання організованих товарних ринків.

Зокрема у новій редакції закону про цінні папери пропонується розширити перелік фінансових інструментів шляхом віднесення інструментів грошового ринку до фінансових інструментів, а також запровадження нового виду цінних паперів - депозитних сертифікатів банку, зелених облігацій, опціонних сертифікатів, депозитарних розписок тощо.