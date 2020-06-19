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МОЗ посилить контроль за дотриманням карантину

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Міністерство охорони здоров'я України збирається посилити контроль за дотриманням карантинних обмежень.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає Deutsche Welle.

За його словами, з боку міністерства охорони здоров'я буде ініційовано максимально жорсткий контроль щодо дотримання тими чи іншими закладами умов карантину.

«Йдеться про транспорт, в якому люди їздять без масок. Йдеться про деякі супермаркети, які перестали дотримуватися соціальної дистанції, в яких люди без масок і засобів індивідуального захисту» — сказав він на брифінгу.

Степанов зазначив, що в певних регіонах повинні вводитися жорсткі обмеження в умовах адаптивного карантину.

«Коли я кажу про жорсткі обмеження, я насамперед говорю про обмеження роботи тих чи інших закладів, в тому числі, наприклад, нічних клубів», — уточнив Степанов.

Як раніше повідомляв БІЗНЕС, Кабінет міністрів України продовжив дію адаптивного карантину до 31 липня.

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