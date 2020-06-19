Бізнесу цікаво працювати з державними приміщеннями, але ризиковано — Шмаглій

Великі площі, що дісталися державним підприємствам з часів Радянського союзу можна було б оптимізувати і заробляти гроші на оренді, проте приватні компанії за управління державною власністю братися не готові.

Про це під час двадцять сьомої зустрічі марафону «БрейнШторм марафон» сказав Юрій Шмаглій, керівник і власник компанії Gladsal, яка займається довірчим управлінням майном.

За його словами, його компанії було б надзвичайно цікаво попрацювати з державною власністю, яка зараз простоює, проте, з точки зору бізнесу, така співпраця може бути дуже ризикованою.

«Приміщення, що перебувають у державній власності однозначно використовуються неефективно. При цьому у них гарне розташування, гарні потужності, всі необхідні утиліти для роботи. Але у чому недолік роботи з державою? Бо вона укладає договір на один рік. А що можна зробити за один рік? Ну, і до того ж, особливості нашої країни: зараз ти укладеш договір з державою, вкладеш гроші, а через рік-два прийде нова влада і запитає, як і чому ми тут опинилися. Тому краще жити спокійно і працювати з адекватними людьми», — говорить Юрій Шмаглій.

Нагадуємо, що Журнал «Бізнес» та співінвестори платформи БІЗНЕС 100 проводять серію онлайн-стрімів «БрейнШторм марафон» з загальною темою «Бізнес відродження. Економіка МАЙБУТНЬОГО».

Це цикл розмов про трансформаційні стратегії та ідеї з власниками бізнесу. Кожен раз тема буде окремою, але так чи інакше вона торкнеться питань, які сьогодні хвилюють суспільство.

До діалогу запрошуємо підприємців, які знаходяться у пошуку рішень для переформатування бізнесу під час кризи.

Трансляція відбувається кожного робочого дня з 11:00 до 11:30.

Місце зустрічі: YouTube-канал Журналу «БІЗНЕС».

Переглянути останні ефіри марафону можна тут: