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19
Пт., черв.
Трансормація Бізнесу

Prozorro захищатиме персональну інформацію підприємців за допомогою водяних знаків

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З 19 червня учасники закупівель в Prozorro можуть використовувати водяні знаки при завантаженні документів у систему, щоб захистити персональні дані підприємців від несанкціонованого використання та шахрайства.

Про це йдеться у повідомленні на сайті публічних закупівель Prozorro.

Зазначається, що першим електронним майданчиком, який реалізував цей інструмент, став Zakupki.Prom.ua. Незабаром водяні знаки з'являться і на інших електронних майданчиках. 

Водяні знаки накладаються на скановану версію документів і унеможливлюють їхнє використання поза системою Prozorro. Під час завантаження PDF-документів в систему постачальник зможе обрати функцію «Нанести водяний знак» і документи будуть марковані вотермарком. Такий знак буде містити ЄДРПОУ компанії та текст «Для участі в закупівлях».

«Prozorro врахувала зворотний зв’язок від учасників системи. До нас надходили запити від бізнесу щодо посилення захисту документів від шахраїв. Ми знайшли таке рішення: тепер на документах, захищених вотермарками, буде зазначено, що цей документ передбачений для участі в публічних закупівлях. Це стандартна практика для документообігу в системах публічних закупівель багатьох країн Європи», — зазначив генеральний директор державного підприємства «ПРОЗОРРО» Василь Задворний.

Наголошується, що закон України «Про публічні закупівлі» не забороняє використання водяних знаків у тендерній документації, тому замовників закликають приймати такі документи, а учасників торгів — використовувати цей функціонал.

бізнес Публічні закупівлі Prozorro