«Нафтогаз» планує вийти на новий рекорд закачування газу до підземних сховищ

Запаси газу в українських підземних сховищах (ПСГ) в червні становлять близько 19 млрд куб. м, а до початку нового опалювального сезону можуть досягти рекордних показників.

Про це під час онлайн-дискусії заявив голова правління НАК «Нафтогаз України» Андрій Коболєв, передає УНІАН.

«Ми активно працюємо над тим, щоб наростити обсяг зберігання іноземними компаніями газу в українських сховищах. Власне кажучи, це зараз і відбувається. Станом на червень обсяг у сховищах наближається до 19 млрд куб. м, що є порівняно позитивним показником. Ми сподіваємося вийти на новий рекорд наприкінці цього сезону закачування», – сказав він.

Як повідомлялося раніше, за даними Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України», наша країна завершила опалювальний сезон 2019-2020 років з найбільшими запасами газу за останні 30 років – 15,8 млрд кубометрів газу, майже на 45% більше, ніж рік тому.

На початок опалювального сезону 2019-2020 років Україна нагромадила в ПСГ 21,76 млрд кубометрів газу, що є рекордним показником за останні десять років.