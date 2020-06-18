Рада ЄС продовжила санкції проти Росії через анексію Криму

Рада ЄС продовжила, запроваджені у зв'язку з незаконною анексією Криму, санкції проти Росії ще на рік.

Про це у своєму твітері повідомив глава Міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба.

«Сьогодні Рада ЄС продовжила до червня 2021 року санкції проти РФ за незаконну окупацію Криму. Вдячний за це рішення. Треба підвищувати тиск за порушення прав людини, «паспортизацію», запуск залізничного сполучення через Керченську протоку, незаконні голосування у Криму», — написав він.

Нагадаємо, санкції ЄС передбачають заборону імпорту до країн Євросоюзу товарів з Криму та Севастополя; інвестиції в Крим чи Севастополь; туристичні послуги в Криму та Севастополі, зокрема, європейські круїзні лайнери не можуть заходити в кримські порти; експорт певних товарів та технологій до Криму, зокрема, у сфері транспорту, телекомунікацій та енергетики.

Термін дії чинних санкцій ЄС щодо Криму спливав 23 червня.