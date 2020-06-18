Частину коштів з COVID-фонду таки направлять на будівництво доріг

Верховна Рада України прийняла в другому читанні законопроект № 3509 про внесення змін до держбюджету. Цей документ, серед іншого, дозволить перерозподілити кошти з Фонду боротьби з коронавірусом на ремонт і будівництво доріг.

Про це повідомляє «Новое время».

На засіданні 18 травня законопроект підтримав 331 народний депутат.

У пояснювальній записці до документа наголошується, що перерозподіл коштів фонду сприятиме поліпшенню транспортної доступності регіонів країни, дозволить створити близько 12,6 тисяч нових робочих місць у дорожній галузі і ще близько 50,4 тисячі робітників у суміжних сферах.

Крім будівництва та ремонту доріг, кошти спрямують на придбання медичного обладнання для амбулаторій, приймальних відділень медичної допомоги та ремонт фельдшерських пунктів в селах.

Нагадаємо, що згідно з даними Міністерства фінансів, які проаналізували в Центрі аналізу публічних фінансів і публічного управління Київської Школи Економіки, станом на 25 травня кошти фонду були розподілені лише на 20%.

Як раніше повідомляв БІЗНЕС, автор законопроекту № 3509, Голова комітету з питань бюджету Юрій Арістов, пропонував виділити з COVID-фонду на будівництво доріг 35 млрд грн.