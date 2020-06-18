Українська авіа галузь просить фінансової підтримки держави та відновлення транзитних польотів

Задля відновлення та стабілізації роботи основних учасників авіаринку необхідна не тільки фінансова підтримка, а й відновлення транзиту для українських авіакомпаній, що забезпечить їх конкурентоздатність на азійському напрямку та оптимізує витрати в посткризовий період.

Про це йдеться у відкритому зверненні до президента, прем’єр-міністра та міністра інфраструктури України учасників вітчизняного авіаційного ринку – авіакомпаній, аеропортів, провайдерів аеронавігаційних послуг, хендлінгових компаній, передає «Украерорух».

За їх словами, український авіаринок, який динамічно розвивався останніми роками і за темпами росту випереджав більшість європейських країн, а національні авіакомпанії повноцінно конкурували з представниками авіаційної еліти світу за пасажирів, – сьогодні опинився в стані глибокої кризи та стагнації.

«Пандемія коронавірусу, що сколихнула цілий світ, торкнулася кожного такого підприємства, призвівши до повного або часткового зупинення діяльності. Авіаційній галузі буде чи не найважче повертатися до повноцінної роботи після всіх втрат, понесених в результаті карантинних обмежень», – ідеться у зверненні.

В умовах кількамісячної заборони авіасполучення у кожного з авіапідприємств практично припинилася господарська діяльність. Виникла серйозна нестача ресурсів для виконання фінансових зобов’язань по виплаті заробітної плати, обслуговуванню кредитів, забезпеченню операційної діяльності. Стало очевидним, що без підтримки держави впоратися буде неможливо.

Як наголошується у зверненні, задля відновлення та стабілізації роботи основних учасників ринку необхідні не тільки кроки, пов’язані із фінансовими механізмами підтримки. Вкрай важливими напрямами є відновлення транзитних польотів українських авіакомпаній у повітряному просторі сусідніх держав, а також відновлення та подальший розвиток транзитного потенціалу повітряного простору України. Це забезпечить конкурентоздатність українських авіакомпаній на рентабельному азійському напрямку, значно оптимізує витрати авіакомпаній в посткризовий період, а також дозволить національному провайдеру аеронавігаційних послуг вдосконалити власну інфраструктуру та знизити витрати авіакомпаніям на свої послуги.

Окремої уваги потребує забезпечення безперебійної роботи провайдера аеронавігаційного обслуговування, який, на відміну від авіакомпанії, не може призупинити свою діяльність, адже є частиною пан’європейської інфраструктури.

Окрім того, діяльність Украероруху як основи Об’єднаної цивільно-військової системи організації повітряного руху України пов’язана із забезпеченням обороноздатності держави та безпеки польотів, що є пріоритетними завданнями для нашої держави, особливо в сучасних умовах.