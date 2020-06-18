Неякісний прогноз обмінного курсу призвів до 7 млрд грн втрат у бюджеті

Через неякісний прогноз обмінного курсу державний бюджет у січні–травні 2020 року недоотримав 7 млрд грн доходів.

Про це заявив Голова Рахункової палати Валерій Пацкан під час виступу у Верховній Раді, передає прес-служба Рахункової палати

За його словами, уряду необхідно поліпшувати якість прогнозу основних макропоказників, які враховуються при затвердженні державного бюджету.

«За оцінкою Рахункової палати, низька якість прогнозу на 2019 рік призвела до недонадходження 43 млрд грн запланованих доходів. Не став винятком і цей рік. У бюджет на 2020 рік закладався середній обмінний курс 27 грн за дол. США, а в подальшому переглянуто до 30 грн за дол. США. Фактично у січні – травні курс гривні становив 25,8 грн. За оцінкою Рахункової палати, через це державний бюджет недоотримав 7 млрд грн доходів», — наголосив Валерій Пацкан.

Загалом, він зауважив, що уряд не забезпечив виконання у 2019 році державного бюджету. І це за умови зменшення у ІV кварталі його доходів і видатків більше ніж на 20 млрд гривень.

«Несприятливий інвестиційний клімат у країні завадив залученню прямих іноземних інвестицій в запланованих обсягах. У 2019 році надійшло лише 2,4 млрд дол. США. Це уп’ятеро менше від обсягу приватних грошових переказів в Україну з-за кордону», — додав Валерій Пацкан.

Він зазначив, що не вдалося залучити інвесторів до придбання державної власності. У результаті до державного бюджету не надійшло жодної гривні від продажу об’єктів великої приватизації. Загалом від приватизації недоотримано 16 млрд грн затвердженого в законі обсягу.

Також він додав, що зростання економіки стримувалося обмеженим кредитуванням.

«Залишки наданих в економіку кредитів за 2019 рік зменшилися на 101 млрд грн, або 9%. Цього року запроваджена компенсація з бюджету більшої частини ставки кредиту. Але навіть державні банки уникають надання кредитів бізнесу. Причина, як і в інвесторів, – високі ризики втрати коштів», — зазначив голова Рахункової палати.

Він також зауважив, що через неналежне планування видатків щомісяця збільшується сума запланованих, але невикористаних коштів бюджету.

«На початок грудня вона досягла 68 млрд грн. Як наслідок, вноситься велика кількість змін до розпису державного бюджету. У 2019 році було 1100 таких «перекидок», — зазначив він.