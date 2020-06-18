У Львові через корупцію не можуть здати в експлуатацію будинок, де купив квартиру Зеленський

Уже півроку будинок, зведений компанією «Універсал інжиніринг» у Львові, готовий до здачі в експлуатацію, проте Державна архітектурна будівельна інспекція відмовляє забудовнику.

Про це у своєму відкритому відео-зверненні до президента України, Прем’єр-міністра України та голови Львівської обласної державної адміністрації розповів генеральний директор «Універсал інжиніринг» Роман Городечний.

За його словами, компанія вже двічі подавала документи до ДАБІ, і двічі отримувала відмову.

«Ходять чутки про надмірні фінансові інтереси і апетити чиновників ДАБІ. Мовляв, хочете здати в експлуатацію — платіть. Команда «Універсал інжиніринг» не буде брати участі у корупційних схемах. Кажу ствердно. Наша корпоративна культура — це не кулуарні домовленості чи хабарі, а робота для людей і заради людей», — говорить Роман Городечний.

Також він повідомляє, що сотні людей очікують на своє житло, і серед них — вдова загиблого шахтаря, якій президент України Володимир Зеленський придбав квартиру у цьому житловому комплексі.

Крім того, сам забудовник на початку будівництва задекларував, що передасть дві квартири воїнам АТО.

«Я не дам хабаря ДАБІ. Якщо неможливо чесно здати будинок в експлуатацію, де купив квартиру президент України, що говорити про звичайних забудовників?», — говорить забудовник.

Зазначається, що у 2016 році команда «Універсал інжиніринг» взялася за вирішення питання небезпечного об’єкту на цій ділянці. Більше 20 років тут знаходилася недобудована лікарня. Тепер на її місці зведено житловий комплекс «ЕкоПарк».