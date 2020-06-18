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18
Чт., черв.
Трансормація Бізнесу

У Львові через корупцію не можуть здати в експлуатацію будинок, де купив квартиру Зеленський

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Уже півроку будинок, зведений компанією «Універсал інжиніринг» у Львові, готовий до здачі в експлуатацію, проте Державна архітектурна будівельна інспекція відмовляє забудовнику.

Про це у своєму відкритому відео-зверненні до президента України, Прем’єр-міністра України та голови Львівської обласної державної адміністрації розповів генеральний директор «Універсал інжиніринг» Роман Городечний.

За його словами, компанія вже двічі подавала документи до ДАБІ, і двічі отримувала відмову.

«Ходять чутки про надмірні фінансові інтереси і апетити чиновників ДАБІ. Мовляв, хочете здати в експлуатацію — платіть. Команда «Універсал інжиніринг» не буде брати участі у корупційних схемах. Кажу ствердно. Наша корпоративна культура — це не кулуарні домовленості чи хабарі, а робота для людей і заради людей», — говорить Роман Городечний.

Також він повідомляє, що сотні людей очікують на своє житло, і серед них — вдова загиблого шахтаря, якій президент України Володимир Зеленський придбав квартиру у цьому житловому комплексі.

Крім того, сам забудовник на початку будівництва задекларував, що передасть дві квартири воїнам АТО.

«Я не дам хабаря ДАБІ. Якщо неможливо чесно здати будинок в експлуатацію, де купив квартиру президент України, що говорити про звичайних забудовників?», — говорить забудовник.

Зазначається, що у 2016 році команда «Універсал інжиніринг» взялася за вирішення питання небезпечного об’єкту на цій ділянці. Більше 20 років тут знаходилася недобудована лікарня. Тепер на її місці зведено житловий комплекс «ЕкоПарк».

будівництво корупція Львів будівельний бізнес Зеленський