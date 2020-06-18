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18
Чт., черв.
Трансормація Бізнесу

Головою правління Ощадбанку став Сергій Наумов

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Перемогу в конкурсі на голову правління «Ощадбанку» отримав діючий голова «Піреус Банку» Сергій Наумов.

Про це повідомляє сайт FinClub.

17 червня члени наглядової ради банку заслухали трьох кандидатів на посаду голови та ввечері провели голосування.

Повідомляється, що перед голосуванням 5 незалежних членів наглядової ради отримали анонімні листи з пропозицією проголосувати за заступника голови Укргазбанку Геннадія Хелемського за винагороду, про що вони повідомили службу безпеки банку.

Депутат від «Слуги народу» Олександр Дубінській назвав це провокацією та вимагає скасувати результати другого конкурсу.

Результати першого конкурсу були скасовані за «непередбачуваними зовнішніми обставинами», тому що в них перемагав діючий голова Ощадбанку Андрій Пишний.

«З посту Дубінського очевидно, що Коломойський дуже очікував отримати контроль над Ощадбанком, але не виходить», — заявив виданню банкір, близький до Офісу президента.

24 червня наглядова рада Ощадбанку має розглянути відставку голови Андрія Пишного та призначення Сергія Наумова, якого потім має погодити НБУ.

Наумов раніше був головою «Укрсиббанку», а також головою «Правекс Банку».

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