БІЗНЕС запрошує на зустріч з Юрієм Шмаглієм у рамках «БрейнШторм марафону»

В рамках ефіру поговоримо про комерційну нерухомість і вплив кризи на неї
Завтра, 19 червня, об 11:00 відбудеться двадцять сьома зустріч марафону «БрейнШторм марафон» на тему «Збільшити прибутковість комерційної нерухомості: Mission is possible»
Гість ефіру: Юрій Шмаглій, керівник і власник компанії Gladsal
Компанія з 2008 року займається property- і facility-менеджментом, а з 2016 року спеціалізується на послуги комплексного управління нерухомістю.
Модерує ефір: Володимир Полевий, головний редактор Журналу БІЗНЕС.
Місце зустрічі: YouTube-канал Журналу «БІЗНЕС».
У рамках онлайн-зустрічі поговоримо про таке:
- Як криза вплинула на ринок комерційної нерухомості в Києві та Україні?
- Чи стане ринок нерухомості тіньовим?
- Звільнення від сплати оренди в умовах карантину
Нагадуємо, що Журнал «Бізнес» та співінвестори платформи БІЗНЕС 100 проводять серію онлайн-стрімів «БрейнШторм марафон» з загальною темою «Бізнес відродження. Економіка МАЙБУТНЬОГО».
Це цикл розмов про трансформаційні стратегії та ідеї з власниками бізнесу. Кожен раз тема буде окремою, але так чи інакше вона торкнеться питань, які сьогодні хвилюють суспільство.
До діалогу запрошуємо підприємців, які знаходяться у пошуку рішень для переформатування бізнесу під час кризи.
Трансляція відбувається кожного робочого дня з 11:00 до 11:30.
Місце зустрічі: YouTube-канал Журналу «БІЗНЕС».
Переглянути останні ефіри марафону можна тут:
- Розмова з Анатолієм Амеліним
- Розмова з Тарасом Демкурою
- Розмова з Мар'яною Савкою
- Розмова з Володимиром Дериведмедем
- Розмова з Миколою Іващуком та Сергієм Позняком
- Розмова з Наталією Попович
- Розмова з Олександром Караваном