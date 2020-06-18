БІЗНЕС запрошує на зустріч з Юрієм Шмаглієм у рамках «БрейнШторм марафону»

В рамках ефіру поговоримо про комерційну нерухомість і вплив кризи на неї

Завтра, 19 червня, об 11:00 відбудеться двадцять сьома зустріч марафону «БрейнШторм марафон» на тему «Збільшити прибутковість комерційної нерухомості: Mission is possible»

Гість ефіру: Юрій Шмаглій, керівник і власник компанії Gladsal

Компанія з 2008 року займається property- і facility-менеджментом, а з 2016 року спеціалізується на послуги комплексного управління нерухомістю.



Модерує ефір: Володимир Полевий, головний редактор Журналу БІЗНЕС.

Місце зустрічі: YouTube-канал Журналу «БІЗНЕС».

У рамках онлайн-зустрічі поговоримо про таке:

Як криза вплинула на ринок комерційної нерухомості в Києві та Україні?

Чи стане ринок нерухомості тіньовим?

Звільнення від сплати оренди в умовах карантину

Нагадуємо, що Журнал «Бізнес» та співінвестори платформи БІЗНЕС 100 проводять серію онлайн-стрімів «БрейнШторм марафон» з загальною темою «Бізнес відродження. Економіка МАЙБУТНЬОГО».

Це цикл розмов про трансформаційні стратегії та ідеї з власниками бізнесу. Кожен раз тема буде окремою, але так чи інакше вона торкнеться питань, які сьогодні хвилюють суспільство.

До діалогу запрошуємо підприємців, які знаходяться у пошуку рішень для переформатування бізнесу під час кризи.

Трансляція відбувається кожного робочого дня з 11:00 до 11:30.

Місце зустрічі: YouTube-канал Журналу «БІЗНЕС».

Переглянути останні ефіри марафону можна тут: