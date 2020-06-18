Український бізнес не має запасу рентабельності, тому не може платити робітникам як за кордоном

У українських бізнесменів немає запасу рентабельності, тому вони не можуть запропонувати конкурентну зарплатню своїм працівникам і втримати їх від заробітчанства за кордоном.

Таку думку під час двадцять шостої зустрічі марафону «БрейнШторм марафон» висловив голова Ради Фонду соціальної ринкової економіки Людвига Эрхарда та голова Комітету підприємців ринку фінансових послуг при ТПП України Олег Лиховид.

«На перший погляд, усе зрозуміло. Людина їде на заробітки за кордон, бо у нас низька зарплатня. Але я завжди кажу «А що, наші підприємці настільки вороги собі, що не можуть заплатити достатню зарплатню і залишити людей далі робити їм бізнес?». Так от, бізнесмени собі не вороги — у них немає запасу рентабельності. Продуктивність праці в Україні не дозволяє конкурувати з рівнем доходу працівника, скажімо, у Польщі», — говорить Олег Лиховид.

За його словами, багато хто говорить, що в Україні низька продуктивність праці через регуляторні правила. Іі правда в цьому дійсно є: в Україні дійсно рганізувати бізнес значно складніше, ніж за кордоном. Але це не єдина причина.

«Ми ж розуміємо, що це одна і та сама людина, яка в Україні працює за 500-700 євро, перетинаючи кордон, починає заробляти 1500 євро. Це не людина стала розумнішою чи вправнішою, це система організації праці та фондоозброєність», — говорить Лиховид.

Разом з колегами з Торгово-промислової палати Олег Лиховид вирішив дослідити, чому так відбувається.

«Продуктивність праці має дві складових – фондоозброєність – це знову таки про гроші, та організація роботи людей — ощадливе виробництво, кайдзен, новітні методи управління і т.д. І поки у нас не вистачає грошей на те, щоб переобладнатися, потрібно займатися організацією роботи людей», — говорить він.

Нагадуємо, що Журнал «Бізнес» та співінвестори платформи БІЗНЕС 100 проводять серію онлайн-стрімів «БрейнШторм марафон» з загальною темою «Бізнес відродження. Економіка МАЙБУТНЬОГО».

Це цикл розмов про трансформаційні стратегії та ідеї з власниками бізнесу. Кожен раз тема буде окремою, але так чи інакше вона торкнеться питань, які сьогодні хвилюють суспільство.

До діалогу запрошуємо підприємців, які знаходяться у пошуку рішень для переформатування бізнесу під час кризи.

Трансляція відбувається кожного робочого дня з 11:00 до 11:30.

Місце зустрічі: YouTube-канал Журналу «БІЗНЕС».

Переглянути останні ефіри марафону можна тут: