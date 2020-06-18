Мінюст зобов’яже підприємства розкрити бенефіціарів до кінця року

Про це повідомив глава відомства Денис Малюська, передає «Інтерфакс-Україна».

«Ми також працюємо над тим - і це передбачено програмою взаємодії з МВФ, щоб зобов'язати підприємства розкрити бенефіціарних власників та забезпечити прозорість. Це буде виконано ближче до кінця року», — сказав він.

Малюська також наголосив на проблемі відсутності механізму стягнення штрафів за нерозкриття такої інформації.

«Чинний реєстр юросіб адекватно відображає всю інформацію, внесену юрособами. Щойно обов'язок розкриття бенефіціарних власників внесли до законодавства, то багато юросіб, побоюючись штрафів, одразу внесли відповідні дані до реєстру. Потім дані поступово забували оновлювати або новостворені юридичні особи бенефіціарів не вносили. Кількість підприємств, які розкрили бенефіціарних власників, суттєво скоротилася, більшість юросіб бенефіціарів не розкриває. Але винен тут не реєстр, а відсутність адекватного механізму штрафів, санкцій за невнесення бенефіціарів. Новий реєстр зробить систему ефективнішою та зручнішою - дані про бенефіціарів будуть в окремих полях», — сказав він.

Нагадаємо, згідно зі змінами до Закону України №361, які набрали чинності 28.04.2020, юридичні особи, що зареєстровані до цієї дати, зобов’язані подати держреєстратору інформацію про кінцевого бенефіціарного власника та структуру власності протягом трьох місяців із дня набрання чинності нормативно-правовим актом, яким буде затверджено форму і зміст структури власності. Наразі форму й зміст структури власності не затверджено.

За неподання або несвоєчасне подання держреєстратору інформації про кінцевого бенефіціарного власника передбачено штраф у розмірі від 1000 до 3000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 17000 до 51000 грн).

Відповідно до внесених змін, кінцевим бенефіціарним власником є будь-яка фізична особа, яка здійснює вирішальний вплив (контроль) на діяльність клієнта та/або фізичну особу, від імені якої проводиться фінансова операція.