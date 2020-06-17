Лише 4% українських компаній планують збільшити інвестиції у розвиток персоналу — Делойт

Українські компанії визнають, що навчання і розвиток персоналу є важливими аспектами збереження стійкості бізнесу, однак лише 4% респондентів в Україні планують суттєво збільшити інвестиції у розвиток нових навичок у персоналу впродовж наступних трьох років.

Про це заявила директор Human Capital Advisory Services «Делойт» в Україні Олена Бойченко, коментуючи результати десятого міжнародного дослідження Human Capital Trends.

Згідно з дослідженням, три чверті керівників сподіваються оновлювати навички та компетенції співробітників шляхом перекваліфікації, але лише 45% — винагороджують працівників за розвиток нових навичок. Такою ж є ситуація і в Україні.

«Загалом тренди на українському ринку відповідають загальносвітовим. Водночас цікаво, що серед найважливіших викликів у сфері людського капіталу, які турбують управлінців в Україні, є виклики, пов'язані з формуванням і збереженням відчуття приналежності у працівників, питанням збереження добробуту персоналу. Хоча для переважної більшості учасників опитування добробут співробітників називається як важливий або дуже важливий фактор успіху компанії, 75% респондентів в Україні не оцінюють рівень впливу добробуту персоналу на ефективність організації», — говорить Олена Бойченко.

За її словами, українські респонденти також менш схильні враховувати особливості поколінь під час розробки та впровадження програм управління персоналом порівняно зі своїми колегами за кордоном. Але вони також стурбовані проблемами етичності і врахування цінності кожного окремого працівника при визначенні принципів винагороди у компанії.

Зазначається, що питання справедливості оплати праці є одним з найважливіших етичних викликів для українських респондентів – 53% респондентів в Україні проти 38% у світі.