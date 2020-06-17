Міненерго пропонує ввести квоти на імпорт дизпалива та зрідженого газу

Міністерство енергетики запропонувало ввести квоти на імпорт дизельного палива з Росії на рівні 175 тис. т на місяць, на скраплений газ — 50 тис. т.

Про це повідомляє сайт enkorr з посиланням на лист міністерства до Мінекономіки, кий є у редакції.

«Аналіз, проведений фахівцями Міністерства енергетики, свідчить про те, що в умовах фінансової кризи і зниження роздрібних продажів майже на 15%, встановлення квот на ДП і ЗВГ з РФ в розмірі 30% не призведе до дефіциту на внутрішньому ринку. Згідно з проведеними розрахунками, зазначені розміри квоти еквівалентно 175 тис. т ДП і 50 тис. т ЗВГ, що більш ніж достатньо для забезпечення стабільності паливного ринку », — говориться в листі Міненерго від 16 червня за підписом заступника міністра Юрія Бойка.

Міненерго просить МЕРТ проаналізувати наслідки такого обмеження і в триденний термін (до 19 червня) надати свою позицію.

Крім цього, Міненерго запропонувало повністю заборонити імпорт з Росії будь-яких інших видів палива. (Крім ЗВГ і ДП у поточному році вперше з 2014 р. в Україну було здійснено разове постачання автомобільного бензину).

Свою позицію відомство пояснює «стрімким зростанням імпорту ЗВГ і ДП з країни-агресора» і необхідністю обмежити імпорт цього палива з РФ на рівні 30% від обсягу українського ринку.

При цьому, зауважують журналісти сайту, аргументуючи таке твердження міністерство наводить некоректні цифри по динаміці імпорту ДП в 2020 р.

Зокрема, відомство стверджує, що «в березні 2020 р. з РФ в Україну імпортовано ДП на 75% більше, ніж в січні поточного року», що не відповідає дійсності.

За даними «Консалтингової групи А 95», у березні 2020 р. з Росії імпортовано 166,4 тис. т дизпалива, що на 17% більше ніж у січні 2020 року — 142,5 тис. т.

Також зазначається, що частка російського дизпалива в балансі українського ринку в 2019 р. склала 35,7% (2,5 млн т при обсязі ринку 6,99 млн т), за 5 місяців 2020 року - 39,5% (1,07 млн т при обсязі ринку 2,71 млн т). Зростання частки російського ресурсу в 2020 р. стало наслідком зриву імпорту з Білорусі через проблеми із завантаженням нафтою білоруських НПЗ.

Частка російського ЗВГ в 2019 р. склала 34,6% (666 тис. т з 1925 тис. т), за 5 міс. 2020 р. — 38,3% (292,5 з 764,4 тис. т), що пояснюється тривалим збільшенням споживання газомоторного палива споживачами.

З 1 жовтня 2019 р. діє мито на імпорт ДП з Росії трубопровідним транспортом на рівні 4%, і на всі поставки російського ЗВГ — 3%. Ці спецмита були введені з 1 серпня 2019 р. та спочатку складали 3,75% для ДП і 1,75% для ЗВГ.