Кабмін спростив отримання кредитів за програмою «5-7-9%»

Про це йдеться у повідомленні на сайті міністерства.

«Під час впровадження програми «Доступні кредити «5-7-9%» Міністерством фінансів та Міністерством розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України у співпраці уповноваженими-банками та представниками бізнесу виявлено низку питань, які потребують додаткового врегулювання шляхом внесення змін до Порядку її реалізації. Ми переконані, що внесені зміни дозволять розширити доступ до фінансової державної підтримки суб’єктів підприємництва та підвищити ефективність Програми», — пояснив директор Департаменту фінансової політики Міністерства фінансів Дмитро Олійник.

Зокрема, вирішено:

пом’якшити вимоги до обов’язкової прибутковості діючого бізнесу в попередньому податковому періоді;

зняти обмеження щодо напрямків використання коштів, отриманих суб’єктами підприємництва для фінансування оборотного капіталу;

заборонити використовувати банківський депозит у якості застави за кредитом в рамках програми «Доступні кредити 5-7-9%»;

зняти обмеження щодо максимальної суми кредиту в рамках Програми;

привести формулу розрахунку базової процентної ставки у відповідність з рівнем операційних витрат банків, який дозволяє їм забезпечувати виконання програми «Доступні кредити «5-7-9%».

Також зазначається, що мікро- та малий бізнес зможе звернутися за отриманням кредитів за новими правилами відразу після внесення Радою Фонду розвитку підприємництва відповідних змін до Програми «Доступні кредити 5-7-9» та оновлення угод з уповноваженими банками.

Нагадаємо, Фонд розвитку підприємництва уклав угоди про співробітництво вже з 16 банками. Станом на 15 червня цього року в рамках Програми «Доступні кредити 5-7-9%» укладено 639 кредитних договорів на загальну суму 404,8 млн грн.