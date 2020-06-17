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Уряд збільшить частку вугільної електроенергії в Україні, тоді як у світі вона впала до рекордних 27%

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Вугілля стане основним паливом для виробництва електроенергії на теплових електростанціях в Україні.

Про це у своєму телеграм-каналі написав Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

За його словами, Кабінет міністрів України на засіданні 17 червня ухвалив відповідне розпорядження з дводенним доопрацюванням.

«Адже неприйнятно, коли ми закуповуємо імпортний газ, тоді як наші шахтарі сидять без роботи через відсутність ринку збуту. Це підтримає українських шахтарів та збереже в цій галузі близько 20 тисяч робочих місць», — написав він.

Водночас, згідно зі звітом компанії ВР, частка електроенергії, виробленої на вугільних електростанціях, у 2019 році у світі знизилася до 27%. Цей показник став мінімальним з 2003 року.

Кабмін електроенергія вугілля уряд Шмигаля Денис Шмигаль