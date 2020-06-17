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Уряд продовжив карантин до 31 липня і оновив критерії оцінки регіонів

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Кабінет міністрів України продовжив дію адаптивного карантину до 31 липня. Рішення ухвалено з доопрацюванням в одноденний термін.

Про це у своєму телеграм-каналі повідомив Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

За його словами, це наразі найефективніший спосіб протистояти поширенню коронавірусу.

Як і раніше, заборонятиметься перебувати у громадських місцях та транспорті без вдягнутих засобів індивідуального захисту. Також у транспорті заборонятиметься перевезення пасажирів в кількості більшій, ніж передбачено місць для сидіння.

Водночас Кабмін оновив механізми, за якими в регіонах зі значним поширенням COVID-19 може відбуватися посилення карантинних обмежень. Вони можуть встановлюватися щодо:

  • проведення спортивних, культурних, релігійних та інших масових заходів;
  • діяльності закладів, які надають послуги з розміщення (наприклад, готелі);
  • роботи метрополітену;
  • перевезення пасажирів у всіх видах сполучень;
  • відвідування закладів дошкільної освіти;
  • роботи культурних закладів, фітнес-центрів та спортзалів;
  • діяльності закладів харчування.

Регіоном зі значним поширенням  COVID-19 вважатиметься регіон, в якому наявна одна з наступних ознак:

  • завантаженість ліжок становить понад 50%;
  • середня кількість ПЛР- та ІФА-тестувань становить менш ніж 24 на 100 тис. населення протягом останніх 7 днів;
  • коефіцієнт виявлення випадків інфікування COVID-19 понад 11%;
  • показник динаміки зростання випадків інфікування COVID-19 більше ніж 8 випадків 100 тис. населення (раніше було 12 випадків на 100 тис. населення).

Рішення про посилення чи послаблення обмежувальних заходів і надалі ухвалюватимуть регіональні комісії ТЕБ і НС на основі оцінки епідемічної ситуації.

Кабмін карантин