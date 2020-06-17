Україна ратифікувала угоду з Данією про безвідсоткові позики для проектів ВДЕ та водопостачання

Верховна Рада ратифікувала Рамкову угоду між урядами України та Королівства Данія щодо реалізації програми Danida Business Finance (DBF) в Україні. За дане рішення проголосували 334 народних депутати.

Про це йдеться у повідомленні на сайті Міністерства фінансів України.

Зазначається, що програма DBF реалізується урядом Данії в рамках співпраці в цілях розвитку та передбачає надання безвідсоткових позик для фінансування проектів у сферах відновлювальної енергетики та енергоефективності, водопостачання та очищення стічних вод.

У рамках реалізації програми фінансування отримуватимуть державні органи, комунальні підприємства та інші суб’єкти господарювання які працюють у сферах теплопостачання, вітрової енергетики, поліпшення мережі та збільшення її пропускної потужності, постачання питної води, водоочисних споруд, технологій забезпечення безкоштовного водопостачання.

Згідно з програмою Danida Business Finance, безвідсоткові позики надаватимуться на таких умовах: строк погашення до 10 років після завершення проекту, валюта позики євро або долар США, покривають до 100% вартості проекту.

«Ратифікація Угоди відкриває Україні доступ до пільгового кредитування. Ми очікуємо, що реалізація програми Danida Business Finance дозволить реалізувати довгострокові інфраструктурні проекти, вдосконалити громадську інфраструктуру та створити нові робочі місця», — говорить заступник міністра фінансів Василь Шкураков.

Також зазначається, що фінансуванню в рамках DBF підлягають лише ті проекти, які є комерційно неокупними. Проекти мають відповідати стратегіям розвитку та секторальним планам країни-бенефіціара, бути спрямованими на забезпечення сталого розвитку та працевлаштування, в першу чергу, інвестування в муніципальну інфраструктуру.

Реалізація програми дозволить пом’якшити умови кредитування за рахунок субсидії уряду Королівства Данії для відшкодування відсоткових виплат на весь період кредитування, експортної кредитної премії та банківської маржі.

Також, для підготовки проектів в рамках програми DBF можуть бути виділені стартові гранти, надана технічна допомога та сприяння міжурядовій співпраці з метою передачі знань у відповідні сектори.

Фінансування відбуватиметься шляхом надання комерційним банком або фінансовою установою з представництвом у Данії позик уряду України або українським суб’єктам господарювання під державні гарантії.