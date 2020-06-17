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Кількість українців, що відпочивають у Туреччині зросла на 52%, а тих, що купують житло — на 50%

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Україна входить до топ-20 країн за кількістю придбаного в Туреччині нерухомого майна.

Про це з посиланням на дані Інституту статистики Туреччини повідомляє компанія Antalya Homes.

Протягом 2017–2019 років кількість помешкань, придбаних громадянами України у Туреччині, зросла на 43%. А за останні 4 роки кількість покупців-українців зросла на 50%.

Ще більше попит на домівки та земельні ділянки в Туреччині зріс через пандемію, повідомляють у компанії.

Крім того, зростає і попит українських туристів на відвідання турецьких курортів. Зазначається, що за останні чотири роки кількість туристів з України до курортів Туреччини зросла на 52%, а протягом 2019 рік країну відвідало 1,2 млн українських туристів.

Попри пандемію, збереження рівня попиту очікується й у 2020 році.

«Українці вже розпочали планувати літній відпочинок у Туреччині, особливо в Анталії. Згідно з домовленостями міністрів закордонних справ двох країн Дмитра Кулеби та Мевлюта Чавушоглу, Туреччина відкриє кордони для українських туристів із 1 липня.

Задля реалізації цих планів Туреччина на державному рівні запровадила «Сертифікацію здорового туризму». Програма передбачає превентивні й захисні заходи у галузі транспорту та туризму, контроль стану здоров’я співробітників та відвідувачів для надання безпечних умов відпочинку іноземним гостям», — сказано у повідомленні.

Україна нерухомість Туреччина земельні ділянки туризм